Cigarettes: Philip Morris et Altria discutent fusion

En début de séance à Wall Street, le titre Altria s'envolait de près de 10%, affichant la plus forte hausse de l'indice S&P 500 (+0,50%) tandis que l'action Philip Morris perdait plus de 4%, soit l'une des baisses les plus marquées de l'indice de référence des gérants de fonds américains.

Altria, propriétaire entre autres de la marque Marlboro, voit ainsi sa capitalisation boursière atteindre 96,5 milliards de dollars (86 milliards d'euros), celle de Philip Morris revenant à 116 milliards.

En 2008, Altria avait scindé Philip Morris International dans le but de permettre à sa division, alors en forte croissance, de dégager encore davantage de valeur.

Depuis, confronté à la baisse du taux de tabagisme dans les pays occidentaux, Altria, comme ses grands concurrents, a cherché à se diversifier soit dans les cigarettes électroniques soit dans des produits à base de cannabis.

A la fin de 2018, Altria a ainsi annoncé qu'il débourserait 12,8 milliards de dollars pour prendre 35% du capital du fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs.

Toujours en décembre de l'année dernière, le groupe a également annoncé un investissement de 1,8 milliard de dollars dans le producteur canadien de cannabis Cronos pour prendre 45% de son capital.

L'annonce de discussions entre Philip Morris et Altria intervient un jour après qu'une analyste de Wells Fargo, Bonnie Herzog, a dit que Juul pourrait trouver en Philip Morris un partenaire idéal pour son expansion internationale.

