Cronos : Philip Morris et Altria discutent remariage

Le titre Altria a bondi de plus de 11% en début de séance à la suite de cette annonce mais il a depuis basculé dans le rouge, perdant 2,6952% à 45,85 dollars vers 16h15 GMT, à la suite d'une information de la chaîne de télévision CNBC disant qu'aucune prime n'était retenue dans l'offre.

L'action Philip Morris, qui a chuté à un moment de près de 11%, n'abandonnait plus que 6,1366% à 72,96 dollars. A ces niveaux, la capitalisation boursière d'Altria, propriétaire entre autres de la marque Marlboro, s'établit à 86 milliards de dollars (77,5 milliards d'euros), celle de Philip Morris revenant à 114 milliards.

Cela fait un certain temps que les analystes et les investisseurs avancent l'idée d'un rapprochement des deux entreprises, étant donné la pression que fait peser sur elles le déclin des ventes de cigarettes classiques et, partant, la nécessité d'investir dans d'autres sources de revenus.

Les ventes de cigarettes ont baissé de 4,5% en volumes dans le monde en 2018, selon les analystes de Cowen. En revanche, le marché de la cigarette électronique, qui a représenté quelque 11 milliards de dollars l'an dernier, devrait croître de plus de 8% par an au cours des cinq prochaines années, selon le cabinit Mordor Intelligence.

En 2008, Altria avait scindé Philip Morris International dans le but de permettre à sa division, alors en forte croissance, de dégager encore davantage de valeur.

IQOS, CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, CANNABIS

En avril, Philip Morris a reçu le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA), les autorités sanitaires américaines, pour vendre son appareil de tabac chauffé iQOS, une autre alternative, en plus de la cigarette électronique, à la cigarette classique.

"L'idée d'une réunification des deux entreprises a souvent été discutée mais nous ne pensions pas qu'une telle solution puisse effectivement voir le jour étant donné le poids de la régulation sur le marché américain (...)", a estimé Christopher Growe, analyste chez Stifel.

Tout en admettant que l'autorisation de la FDA pour l'iQOS avait peut-être changé la donne, il a ajouté que ceci ne suffisait pas à "réfléchir à nouveau à une combinaison des deux entreprises".

Philip Morris, dont le chiffre d'affaires a été de près de 30 milliards de dollars en 2018, et Altria (CA 2018 de quelque 20 milliards) ont déclaré qu'il n'y avait certitude concernant l'issue de leurs discussions.

Altria n'est pas no plus resté inactif dans la quête de solutions alternatives : à la fin de 2018,le groupe a ainsi annoncé qu'il débourserait 12,8 milliards de dollars pour prendre 35% du capital du fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs.

Toujours en décembre de l'année dernière, le groupe a également fait état d'un investissement de 1,8 milliard de dollars dans le producteur canadien de cannabis Cronos pour prendre 45% de son capital.

L'annonce de discussions entre Philip Morris et Altria intervient un jour après qu'une analyste de Wells Fargo, Bonnie Herzog, a dit que Juul pourrait trouver en Philip Morris un partenaire idéal pour son expansion internationale.

(Uday Sampath Kumar à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

par Uday Sampath Kumar