Crossject : Accord de coopération avec le Département américain de la Défense

Cet accord de coopération consiste à développer Zeneo Midazolam (et éventuellement d’autres produits de spécialité) pour une utilisation en réponse à des attaques chimiques/bactériologiques sur le champ de bataille ou ailleurs. Il s’agit à l’évidence d’une très bonne nouvelle pour Crossject intervenant, selon le groupe, au terme d’un audit réalisé en juillet à Dijon. L’accord pourrait offrir à Crossject de nouvelles opportunités de se développer sur le marché américain (avec l’Etat fédéral en tant que client). Il pourrait également renforcer ses parts de marché et augmenter la probabilité de nouvelles positives sur le front de la FDA compte tenu des dépôts prévus en 2020 pour Naloxone, Midazolam et Adrénaline et en vue de lancements commerciaux en 2021. La nouvelle intervient également après le premier accord commercial signé l’été dernier avec l’allemand Desitin concernant Midazolam (voir notre Latest en date du 19 Juin), qui a déjà contribué à valider la technologie du groupe et à conforter les perspectives. Pour mémoire, le ministère de la Défense et la FDA ont annoncé fin 2018 avoir l’intention de collaborer pour accélérer le développement de produits médicaux utiles au personnel militaire américain. En résumé, un succès dans la collaboration de Crossject avec le Département de la défense ne peut que renforcer la probabilité d’un avis favorable de la FDA sur les produits du groupe.