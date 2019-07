Crossject : Attribution gratuite de BSA aux actionnaires

L’opération était attendue et le principal actionnaire (Gemmes Venture, 26,74%) a déjà fait savoir qu’il exercerait ses BSA. Au total, si l’ensemble des bons de souscription devaient être exercés, le nombre de BSA et d’actions émis atteindrait respectivement 18 447 k et 2 049 000, correspondant à 3,689m€. Les bons de souscription seront attribués le 18 juillet et exerçables entre le 18 juillet et le 10 décembre 2019. La dilution maximale serait de 11,11%. L’opération (attendue) est bien accueillie dans la mesure où elle résout la question du financement (au-delà des avances, subventions, du CIR, des accords commerciaux, etc…), l’entreprise estimant ses besoins à 12m€ à l’horizon des 12 prochains mois. Cependant, Crossject étudie également d’autres moyens (idéalement n’entraînant pas de dilution) d’augmenter sa puissance de feu pour financer son programme de développement avant le lancement sur le marché de Zeneo.