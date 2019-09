Crossject : H1 19 : pas de surprise

Crossject a publié ses résultats semestriels 2019. Les produits d’exploitation ont atteint €1,844k (vs €2,840k), le résultat opérationnel €-5,873k (vs €-5,337k), et le résultat net €4,953k (vs €-4,744k). La trésorerie nette à fin juin 2019 s’établissait à €1.5m (vs €0.8m l’an dernier) et €4.82m à fin 2018.

Comme à l’accoutumée, les résultats ne sont pas très révélateurs (puisque les produits de Crossject ne sont pas encore commercialisés), sauf pour la consommation de cash qui a atteint €4.3m sur le semestre, un nombre “décent”. Le chiffre d’affaires réalisé (€0.5m) est la conséquence directe de l’accord commercial avec l’Allemand Desitin sur la distribution, pendant dix ans à compter du lancement commercial, de Zeneo Midazolam en Allemagne (voir notre note du 18 Juin 2019). La société a aussi indiqué que le calendrier pour les premiers dépôts d’AMM est inchangé, avec Naloxone, Midazolam et Adrénaline prévus pour 2020. Du côté du compte de résultat, nous notons que les charges externes ont été bien contenues (-21.7% to €3.2m) en raison d’un moindre recours au personnel extérieur et un bon contrôle des stocks. En conséquence, et malgré des revenus plus faibles en raison de la baisse de la production, le résultat opérationnel est resté pratiquement inchangé d’une année sur l’autre, “seulement” en baisse de €-5.3m à €-5.7m. En termes de financement, le groupe attend €4m de rentrées sur les 12 prochains mois (programme Piave, CIR, “milestones” de Desitin…) et considère d’autres options, avec pour priorités celles qui ne seraient pas dilutives. La signature potentielle de nouveaux accords commerciaux permettraient de régler la question, même s’il est impossible de prévoir l’occurrence et le timing d’une telle possibilité.