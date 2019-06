Crossject : Un succès commercial

L’accord porte principalement sur la licence, la distribution et la promotion de Zeneo Midazolam en Allemagne, et ce pour une durée de 10 ans à partir du lancement commercial, sauf si l’une des parties ne devait exercer certaines clauses de retrait, par exemple si le minimum de ventes n’a pas été atteint ou si certaines échéances de développement n’ont pas été respectées. Desitin versera à Crossject 2,5m€ en amont de la commercialisation (dont 0,5m€ au moment de la signature, puis un même montant à la survenance de deux étapes de développement attendus début et mi-2020, et 1m€ à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché). Générant un chiffre d’affaires de 100m€, Desitin est un groupe allemand spécialisé dans la neurologie et leader dans son pays en termes de nombre de patients épileptiques traités. Crossject commercialisera son produit à un pourcentage à deux chiffres (nous comprenons au moins 50%) du prix de vente net de Desitin aux grossistes, avec un prix plancher minimum par unité. Au total, le nombre d’épileptiques en Allemagne est estimé entre 400 000 et 700 000. Si l’accord constitue une bonne nouvelle, nous notons également que les chiffres communiqués sont comparables à nos propres estimations concernant le marché du midazolam en Europe. A l’évidence, il n’est pas aisé (à ce stade) d’extrapoler “mécaniquement” les chiffres à d’autres marchés/géographies. Ceci étant, notre modèle repose jusqu’à présent, en ce qui concerne le Midazolam en Europe, sur un prix de 40€/unité vendue et un prix moyen de 45% du prix de vente net aux grossistes (avec des ventes devant avoisiner 1m d’unités à l’échelle mondiale en 2024). Globalement, il s’agit donc d’une bonne nouvelle, l’accord illustrant la capacité de Crossject à commercialiser ses produits et commençant par ailleurs à valider les hypothèses qui sous-tendent le business model. En outre, l’annonce s’inscrit dans la lignée des précédents communiqués portant sur Midazolam, Adrenaline et Naloxone, ce dernier pouvant faire l’objet d’un nouvel accord dès l’année en cours.