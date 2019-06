CROSSJECT : Accord commercial avec DESITIN Pharma sur ZENEO® Midazolam en Allemagne

Communiqué de presse

Accord commercial

avec DESITIN Pharma

sur ZENEO® Midazolam en Allemagne

DESITIN, acteur majeur dans le domaine de l’épilepsie en Allemagne

Licence exclusive, accord de distribution et de promotion

2,5 M€ à recevoir par Crossject d’ici la commercialisation

Dijon, 18 Juin 2019

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce la signature d’un accord commercial.

Patrick Alexandre, Directeur Général de Crossject, déclare : « Nous sommes fiers d’annoncer un accord commercial solide sur ZENEO® Midazolam en Allemagne. Ce partenariat est très pertinent pour nous compte tenu de l’expertise de DESITIN et de sa position de leader dans le domaine de l’épilepsie. Forts de nos avancées cette année, nous sommes confiants dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, et la confiance accordée par DESITIN est la bienvenue pour nous tous. »

Dr Martin Zentgraf, Directeur Général de DESITIN, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à CROSSJECT pour apporter à la communauté médicale allemande, aux personnes atteintes d’épilepsie et à leur famille un traitement d’urgence innovant. La plupart des crises d’épilepsie se produit hors d’un cadre médical, et il y a un important besoin médical non satisfait dans ce domaine. Nos équipes hautement qualifiées dans ce domaine ainsi que notre personnel médical apportent aux praticiens leurs expertises et leurs compétences. La coopération avec les concédants de licences et la commercialisation réussie des produits sous licence représentent une pierre angulaire dans les derniers développements de DESITIN. »

DESITIN et l’épilepsie, une longue histoire

En Allemagne, entre 400 000 et 700 000 personnes souffrent d’épilepsie1.

Depuis les années 1950, DESITIN Arzneimittel GMBH (DESITIN) travaille de façon très proche avec la communauté médicale spécialisée sur l’épilepsie à travers une équipe de 33 collaborateurs dédiés à cette pathologie (personnel médical, marketing et opérationnel).

Avec son siège social à Hambourg, environ 300 collaborateurs et 100 M€ de chiffre d’affaires, dont 60 M€ en Allemagne dans la neurologie, DESITIN possède un important ancrage national en neurologie. La société est classée numéro 1 en Allemagne en termes de nombre de patients traités pour épilepsie, et fait régulièrement partie des classements des sociétés les plus reconnues par les patients atteints d’épilepsie.

CROSSJECT développe une solution pertinente de kit d’urgence

L’injection intramusculaire de Midazolam dans le cas de certaines crises de patients épileptiques à risque est devenue une référence2. Mais cette solution, peu maniable pour les non-spécialistes, est peu utilisée hors de l’hôpital. La simplicité d’utilisation de Zeneo® (voir l’étude Intuitive3), et la possibilité d’une injection sans aiguille en moins d’un dixième de seconde apportera de nouvelles perspectives pour les patients.

Caractéristiques clés de l’accord commercial

L’accord signé aujourd’hui porte principalement sur la licence, la distribution et la promotion, pour une durée de 10 ans à partir du lancement commercial, sauf à ce que Crossject ou DESITIN n’exerce certaines clauses de retrait, par exemple si le minimum de ventes n’a pas été atteint ou si certaines échéances de développement n’ont pas été respectées.

DESITIN versera à Crossject 2,5 M€ en amont de la commercialisation : au moment de la signature (0,5 M€), à la survenance de deux jalons de développement attendus début et mi-2020 (d’un montant de 0,5 M€ chacun), et enfin à l’obtention de l’Autorisation de Mise sur le Marché (1 M€).

DESITIN a réalisé des due-diligences notamment au niveau réglementaire, du développement pharmaceutique et des aspects techniques du développement de CROSSJECT.

Le prix de vente de CROSSJECT à DESITIN sera un pourcentage du prix de vente net appliqué par DESITIN aux grossistes. Ce pourcentage est situé dans la partie moyenne de la fourchette à deux chiffres, avec un prix unitaire plancher.

Point sur l’activité et perspectives

Depuis le début de l’année 2019 :

Crossject a obtenu le statut d’établissement pharmaceutique,

Une subvention a été reçue en février (1,1 M€),

Le programme RAPID avec la DGA a été achevé,

Le programme européen Eurostars a été achevé,

et la procédure de production de lots cliniques est bien avancée.

CROSSJECT peut désormais dérouler sa stratégie, avec les premiers dépôts d’Autorisation de Mise sur le Marché prévus en 2020 en Europe et aux Etats-Unis.

Contacts:

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations Investisseurs

CM-CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0)1 53 48 81 97

catherine.couanau@cmcic.fr



Relations Presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89



melanie.voisard@buzzetcompagnie.com

Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89

audrey.lachat@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.







