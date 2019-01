CROSSJECT : Bilan semestriel du contrat de liquidité de Crossject au 31/12/2018

Communiqué de Presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Crossject au 31/12/2018

Dijon, le 16 janvier 2019

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2018.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Crossject à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 333 titres

9 306,02 € en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

35 074 titres

20 127,92 € en espèces

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

CM-CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cmcic.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com

Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89

audrey.lachat@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT · www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par Bpifrance notamment.

