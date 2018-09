CROSSJECT : renforcement des compétences pharma au sein du conseil de surveillance de Crossject

Communiqué de Presse

RENFORCEMENT DES COMPETENCES PHARMA

AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CROSSJECT

Dijon, le 13 septembre 2018

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, annonce la nomination du Docteur Jean-François Loumeau au Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance de Crossject a le plaisir d'accueillir le Dr Loumeau, médecin de nationalité britannique. Son expérience internationale dans l'industrie pharmaceutique sera un atout précieux pour Crossject. Il apportera son expertise dans les prochaines étapes de développement de la Société. Le Dr Loumeau a rempli de nombreuses fonctions dans l'industrie pharmaceutique, notamment sur les marchés anglo-saxons. Il a exercé des fonctions dans les domaines commercial pendant plus de 20 ans et industriel pendant plus de 10 ans. Le Dr Loumeau siège aux Conseils d'Administration de plusieurs groupes pharmaceutiques.

Le Docteur Loumeau déclare : « Je suis heureux d'intégrer le Conseil de Surveillance de Crossject. Cette société innovante a tous les atouts pour devenir rapidement un leader mondial sur son domaine au plus près de l'urgence. »

Le Dr Loumeau remplace Philippe Schleicher, représentant légal de la société SNPE. M Schleicher a souhaité se retirer du Conseil de surveillance pour des raisons de disponibilité. Celui-ci a déclaré : « Nous sommes ravis de passer le relais au Docteur Loumeau, dont l'expérience lui permettra de contribuer significativement au développement de Crossject. C'est un beau projet que SNPE soutient depuis sa création. » Le Conseil de Surveillance tient à remercier chaleureusement M. Philippe Schleicher pour sa contribution depuis un an et demi.

Prochaine publication : 26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018



Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

CM-CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cmcic.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com

Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89

audrey.lachat@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT · www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements par Bpifrance notamment.

