Crossject : Résultats semestriels et point sur l'activité

Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2019

et point d’activité

Avancées significatives sur le semestre

Signature d’un contrat de commercialisation et poursuite des négociations commerciales

Confirmation de l’objectif des premiers dépôts d’AMM1 en 2020

Dijon, le 9 septembre 2019





CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce ses résultats du 1er semestre 2019 et fait le point sur son activité.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : « Le premier semestre a été marqué par plusieurs annonces significatives. La signature de l’accord commercial sur ZENEO® Midazolam avec DESITIN Pharma, leader allemand de l’épilepsie, reflète la capacité de Crossject à attirer des partenaires de poids. La pertinence de notre stratégie Qualité a été confirmée par l’obtention du statut pharmaceutique en début d’année, puis par les résultats d’un audit ‘à blanc’ en vue de la certification ISO 13485. Crossject poursuit activement la procédure de production des lots cliniques et les négociations commerciales pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2019. »





Point sur l’activité depuis début 2019

Depuis le début de l’année 2019, Crossject a franchi des avancées importantes, avec notamment la signature d’un accord commercial avec DESITIN sur ZENEO® Midazolam sur l’Allemagne, ce qui a généré 500 K€ de chiffre d’affaires sur le semestre. Cette signature faisait suite à deux annonces de début d’année : l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique le 29 janvier et l’accord de financement de la BPI et de la région Bourgogne-Franche-Comté de 1,1 M€.

Comme annoncé dans le communiqué du 3 septembre, la période estivale a été riche en avancées pour Crossject. Ainsi, la société a :

poursuivi sa politique d’investissement visant à augmenter ses capacités de production, avec notamment l’automatisation d’une opération de lavage des tubes ;

continué avec des résultats positifs la procédure de production des lots cliniques ;

réceptionné les résultats d’un audit ‘à blanc’ lui permettant d’engager un processus de certification ISO 13485;

continué les discussions avec la FDA2 sur le développement de ZENEO® Naloxone, traitement d’urgence contre l’overdose des opioïdes.

Crossject confirme son objectif de premiers dépôts d’AMM aux Etats-Unis et en Europe dès 2020, prioritairement pour ZENEO® Naloxone, ZENEO® Midazolam et ZENEO® Adrenaline.

La mise en place d’une stratégie de développement de ZENEO® Midazolam aux Etats-Unis se poursuit.

Crossject continue activement les discussions commerciales sur les indications et territoires clés. La société a reçu des marques d’intérêt spontanées. Les dernières avancées - telles que l’obtention du statut d’établissement pharmaceutique, les investissements sur l’outil industriel et la qualité des lots produits – renforcent Crossject pour les dues diligences demandées par les prospects.





Informations financières au 30 juin 2019

Compte de résultat au 30 juin 2019 2019 2018 € milliers, au 31 décembre Produits d'exploitation 1 844 2 840 Dont chiffre d’affaires 500 0 Charges d'exploitation ( 7 517) ( 8 177) Autres achats et charges externes ( 3 206) ( 4 090) Frais de personnels ( 2 162) ( 1 991) Impôts et taxes ( 58) ( 32) Dotations aux amortissements et provisions ( 2 091) ( 2 064) Résultat d'exploitation ( 5 673) ( 5 337) Résultat financier 6 ( 252) Résultat exceptionnel 39 ( 3) Impôts sur les sociétés 675 848 Résultat net ( 4 953) ( 4 744)

Comptes au 30 juin 2018 arrêtés par le Directoire du 4 septembre 2019 et présentés au Conseil de Surveillance réuni le 5 septembre 2019. Comptes non audités.





Au 30 juin 2019, Crossject a réalisé un chiffre d’affaires de 500K€ lié au premier upfront prévu par l’accord commercial avec DESITIN. La société a réduit ses cadences de production dans l’attente de la finalisation des tests préalables à la production des lots cliniques. Ceci explique la baisse des produits d’exploitations malgré le chiffre d’affaires du semestre. Les produits d’exploitation ressortent ainsi à 1,8 M€ contre 2,8 M€ à fin juin 2018.

Les charges d’exploitation sont en baisse sur le semestre à 7,5 M€, contre 8,2 M€ au premier semestre 2018, reflétant la bonne maitrise des charges externes dans un contexte de recrutements nécessaires à la montée en puissance pré-commercialisation. Le poste Autres charges et charges externes ressort ainsi en baisse de plus de 20 % en lien avec la maitrise des stocks et la diminution du recours au personnel externe.

Compte tenu de ces éléments, le résultat d’exploitation du premier semestre 2019 ressort à -5,7 M€ et le résultat net à -5,0 M€ (-4,7 M€ à fin juin 2018).

La capacité d’autofinancement ressort à - 3,0 M€.

Crossject dispose d’une trésorerie au 30 juin 2019 de 1,5 M€ contre 0,8 M€ au 30 juin 2018. La société a bénéficié d’apports de trésorerie complémentaires à hauteur de 1,6 M€ depuis le 30 juin, provenant principalement de l’exercice de BSA (1,0 M€). La société anticipe des financements complémentaires sur 12 mois de l’ordre de 4 M€ provenant d’aides, avances et milestones prévus dans le cadre de l’accord avec DESITIN, auxquels devraient s’ajouter les revenus issus de nouveaux accords commerciaux, de l’exercice des BSA de juillet dernier, ou encore des aides et subventions en cours de discussion. La société poursuit ses réflexions sur d’autres apports de financement, en privilégiant surtout les solutions non dilutives.





Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

CM-CIC Market Solutions

Catherine Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97

catherine.couanau@cmcic.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89

audrey.lachat@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.





Annexe : Etats financiers au 30 juin 2019

Compte de Résultat en K€ juin-19 juin-18 Variation Chiffre d'affaires 500 500 Production stockée -233 688 -921 Production immobilisée 1 395 1 623 -228 Subventions d'exploitation 182 262 -80 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 267 -267 Total des produits d'exploitation 1 844 2 840 -996 Autres achats et charges externes 3 206 4 090 -884 Impôts, taxes et versements assimilés 58 32 26 Frais de Personnel 2 162 1 991 171 Dotations aux ammortissments et provisions 2091 2064 27 Total des charges d'exploitation 7 517 8 177 -660 RESULTAT EXPLOITATION -5 673 -5 337 -336 RESULTAT FINANCIER 6 -252 258 RESULTAT EXCEPTIONNEL 39 -3 42 Impôts sur les bénéfices 675 848 -173 RESULTAT NET -4 953 -4 744 -209





Bilan Actif 30-juin-19 déc.-18 Variation Brut Amts Net Actif immobilisé Recherche et développement 13 505 8 493 5 012 4 615 397 Concessions, brevets, droits similaires 20 429 20 429 0 0 0 Autres immobilisations incorporelles 167 136 31 36 -5 Terrains 75 75 75 0 Construction 3 699 460 3 239 3 326 -87 Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 316 3 824 2 492 2 577 -85 Autres immobilisations corporelles 726 369 357 363 -6 Immobilisations en cours 0 0 0 Autres Participations 100 100 100 0 Autres titres immobilisés 1 562 1 269 293 180 113 Autres immobilisations financières 55 55 55 0 Sous Total 46 634 34 980 11 654 11 327 327 Actif circulant Stock 1613 591 1 022 1 523 -501 Avances et acomptes versés sur commandes 136 136 160 -24 Autres créances 2 259 2 259 2 330 -71 Valeurs mobilières de placement 100 100 59 41 Disponibilités 1 372 1 372 4 760 -3 388 Sous Total 5 480 591 4 889 8 832 -3 943 Total 52 114 35 571 16 543 20 159 -3 616





Bilan Passif en K€ juin-19 déc.-18 Variation Capitaux Propres Capital social 18 447 13 603 4 844 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 1 430 1 895 -465 Autres réserves 0 0 0 Report à nouveau -12 845 -3 132 -9 713 Résultat de l'exercice -4 954 -10 711 5 757 Sous Total 2 078 1 655 423 Avances conditionnées 5 195 3 747 1 448 Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 0 0 0 Provisions pour charges 145 125 20 Sous Total 145 125 20 Emprunts et dettes Emprunts Obligataires 98 5 475 -5 377 Emprunts et dettes bancaires 2 100 1 000 1 100 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 000 1 000 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 665 2 628 37 Dettes fiscales et sociales 744 645 99 Dettes sur immobilisations 2 514 2 514 0 Autres dettes 4 3 1 Sous Total 9 125 13 265 -4 140 Total 16 543 18 792 -2 249





Tableau de flux de trésorerie, en K€ 30/06/2019 31/12/2019 Résultat net - 4 953,00 - 10 712,00 Amortissements et provisions 1 977,00 3 838,00 Plus-values de cession, nettes d'impôts Autres produits et charges calculées - 120,00 Annulation résultat exceptionnel sur annulation de dettes Capacité d'autofinancement - 2 982,00 - 6 994,00 Variation du besoin en fonds de roulement 377,00 - 1 023,00 (1) Flux net de trésorerie généré par l'activité - 2 605,00 - 8 017,00 Acquisition d'immobilisations - 1 742,00 - 3 273,00 Cession d'immobilisations, nettes d'impôts (2) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 1 742,00 - 3 273,00 Augmentation de Capital 4 844,00 3 461,00 Primé d’émission 533,00 544,00 Emprunt Obligataire - 5 377,00 7 750,00 Emprunts 1 100,00 Billets de Trésorerie Dettes sur immobilisations - 100,00 100,00 Avances remboursables 1 448,00 (3) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 000,00 13 303,00 Variations de trésorerie (1)+(2)+(3) - 3 347,00 2 013,00 Trésorerie d'ouverture 4 819,00 2 806,00 Trésorerie de clôture 1 472,00 4 819,00











1 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

2 FDA : Food and Drug Administration, autorité réglementaire américaine





