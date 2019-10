Crossject : Signature d'un accord de coopération en R&D (CRADA) avec le Département américain de la Défense

Communiqué de Presse

Signature d’un accord de coopération en R&D (CRADA)1 avec le Département américain de la Défense

Dijon, le 14 octobre 2019

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, annonce la signature d’un accord de coopération en recherche et développement avec le Département américain de la Défense.

Crossject et le Département américain de la Défense (DOD2) chargé de la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (JPM CBRN Medical) ont signé un accord de coopération en recherche et de développement relatif à l’auto injecteur Midazolam.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, déclare : « Nous sommes très heureux de signer cet accord de coopération en matière de recherche et développement avec le Département américain de la Défense, après leur audit mené à Dijon en juillet dernier. Il y a un centre d’intérêt commun évident dans la protection des troupes contre les attaques réalisées avec des agents neurotoxiques. La Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le DOD harmonisent leurs efforts de manière systématique3 pour favoriser le développement et l'utilisation de certains produits pharmaceutiques spécifiques. »

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.







1 CRADA : Cooperative Research and Development Agreement

2 DOD : Department of Defense

3 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-dod-formalize-collaboration-advance-medical-products-support-american-military-personnel

