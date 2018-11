Crossject : prévoit une reprise de production en 2019

22/11/2018 | 14:18

Crossject annonce qu'après quelques semaines de tests et de vérifications d'usage, la production des lots cliniques de Zeneo sera relancée au printemps 2019, la production du composant, pour lequel un fournisseur avait rencontré des difficultés, ayant repris.



'Nos priorités de dépôts de demande d'AMM (autorisations de mises sur le marché) porteront sur Zeneo Midazolam en Europe, Zeneo Naloxone et Zeneo Adrenaline en Europe et aux Etats-Unis', indique la société, qui prévoit ses premiers dépôts en 2020.



Crossject poursuit les discussions engagées avec plusieurs partenaires potentiels en vue de signer des accords de licences en 2019. Celles-ci portent majoritairement sur Zeneo Midazolam, Naloxone et Sumatriptan, et principalement les zones Etats-Unis et/ou Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.