Crossject : Les résultats du S1 2018 sont peu pertinents. Les AMM sont reportées d'un an.

Crossject a publié ses résultats du S1 2018. Le chiffre d’affaires a atteint 2 840k€ (vs 1 635k€), le résultat opérationnel -5 337k€ (vs -4 256k€) et le résultat net -4 744k€ (vs -3 360k€). A la fin du S1 2018, la trésorerie nette s’élevait à 796k€ (vs 6 096k€ il y a un an et 2 500k à fin 2017), montant auquel 5,6m€ se sont ajoutés en juillet (subventions, crédit d’impôt et dernier emprunt convertible émis).

Comme toujours, les résultats ne sont pas réellement significatifs puisqu’aucun produit n’a encore été mis sur le marché. Seule la consommation de trésorerie importe. A 5,2m€ (2m€ si le crédit d’impôt et les subventions avaient été encaissés avant juillet), elle paraît raisonnable, 5,6m€ ayant été encaissés en juillet, i.e. post-cloture. D’ici 2019, le groupe doit encore percevoir quelques 2,5m€ de mesures incitatives et entre 1m€ et 1,5m€ de crédits d’impôt. Sur le plan opérationnel, la mauvaise nouvelle a été l’endommagement du moule d’un des composants Zeneo durant l’été. Réparé par le fabricant, ce dernier n’est pas encore opérationnel (toujours en phase de test). Par conséquent, les procédures d’enregistrement des NTE de Crossject seront reportées de pratiquement un an (prévues en 2020 vs 2019 pour la plupart des produits et en 2021 vs 2020 pour le méthotrexate). En outre, un possible produit concurrent de Zeneo Midazolam (Seizalam – Epipen – de Meridian Medical Technologies qui pourrait/devrait avoir l’exclusivité pour cette indication) a été homologué aux États-Unis (statut de médicament orphelin pour le “mal épileptique”), ce qui devrait peser sur les négociations en cours dans cette région concernant ce NTE. A l’évidence, la réaction du marché devrait être très négative, les projets du groupe ayant déjà été retardés, alors que les commissions “upfront” sur le Midazolam pourraient venir plus tard. Ainsi, les éléments «qualitatifs» accompagnant la publication des résultats du S1 2018 (plutôt que ces derniers intrinsèquement) sont assez décevants car ils laissent clairement entrevoir de nouveaux retards, laissant plus de temps à la concurrence de se mettre en place (comme pour le Midazolam pour au moins une indication) et augmente le risque perçu du point de vue de l’investisseur.