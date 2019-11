De cross on jette à cross en jet ? Je pense que crossject à opéré sa mue identitaire et que de la belle chrysalide va sortir un magnifique papillon. Je suis conscient que c'est en 2019 que le cours devrait suivre le newsflow positif des commercialisations produit. Mais j'ai préféré me placer avant pour éviter tout décollage sans retour. Peut être est il vrai que la configuration graphique a facilement su me convaincre de ne pas trop attendre. Quelle magnifique technologie sans équivalent sur le marché. Fini la peur des aiguilles qui ne sont bonnes finalement qu'à tricoter à mes yeux et je pense pas être le seul futur client... l'avenir nous le dira Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



iggy et mirinn77 1 autre membre participe à cette discussion