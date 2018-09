Crosswood : Résultats semestriels 2018

Paris, le 28 septembre 2018

Le Conseil d'Administration de la Société CROSSWOOD s'est réuni le 25 septembre pour arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2018. Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

ACTIVITÉ ET PATRIMOINE

Après la finalisation de la phase principale du programme « Villa Prairial » (276 logements neufs) avec la commercialisation des derniers lots[1], CROSSWOOD poursuit la construction d'une seconde résidence étudiante de 94 logements sur le site. Celle-ci devrait être achevée en novembre 2018.

En parallèle, le Groupe finalise la construction de 3 Chalets à proximité immédiate de Megève dont la livraison est prévue en octobre 2018.

Enfin, CROSSWOOD a signé en janvier 2018 un bail commercial de 9 ans pour les bureaux de la rue Lesueur situés dans le XVIème arrondissement de Paris. Les deux immeubles détenus à Paris, dans le XVIème arrondissement et le XVIIème arrondissement (immeuble acquis en 2017) sont loués à 100%.

Au 30 juin 2018, le patrimoine immobilier brut de CROSSWOOD s'élève à 24,3 M€, dont 3,5 M€ de stock lié aux programmes de promotion, contre 21,2 M€ au 31 décembre 2017. La progression provient de l'appréciation des valeurs d'expertise.

Le patrimoine immobilier de la société CROSSWOOD est composé de :

49% de commerces ;

26% de bureaux ;

25% de logements.

Les montants ci-dessus n'intègrent pas la valeur de la participation dans la société d'investissement immobilier cotée SCBSM dont CROSSWOOD détient 34% du capital.

L'ANR de reconstitution s'élève à 6,26 €, soit une progression de +8% par rapport au 31 décembre 2017 (5,77 €). Sur la base du dernier cours de Bourse de l'exercice, la décote sur ANR ressort à environ 28%.

RESULTATS

S1 2017 S1 2018 Résultat opérationnel 696 1 302 Résultat financier -649 -105 Contribution de SCBSM 2 160 2 360 Impôts -562 -889 Résultat net 1 645 2 668

Le résultat opérationnel du semestre progresse de 87%, à 1,3 M€, sous l'effet de l'appréciation continue de la valeur du patrimoine. La contribution de SCBSM s'élève à 2,4 M€ sur le semestre, en hausse de près de 10%.

Après prise en compte de la charge d'impôt, le bénéfice net semestriel atteint 2,7 M€, soit une progression de +62% par rapport au 1er semestre 2017.

STRUCTURE FINANCIÈRE

L'endettement financier net reste parfaitement maîtrisé à 9,9 M€ (9,7 M€ au 31 décembre 2017). Cette maîtrise, conjuguée à la progression de la valeur du patrimoine, permet de réduire légèrement le ratio d'endettement LTV (Loan to value) à 11,4% contre 12% à fin décembre 2017.

Le coût du financement moyen de la dette est de 2,68% (2,60% en 2017) pour une maturité moyenne de près de 3 ans.

[1] 3 lots restaient en stock au 30 juin 2018 dont 2 vendus au 3ème trimestre 2018

