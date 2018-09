C&S : perd -3% après l'annonce de ses résultats

17/09/2018 | 12:49

Le titre est en repli de près de 3% à la Bourse de Paris après l'annonce de ses résultats. Oddo estime que C&S a publié vendredi soir des résultats assez décevants, et en dessous de ses estimations. Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur et maintient son objectif de cours à 7,3 E.



' Le chiffre d'affaires reste stable à 90,2 ME (+1%), alors que nous attendions 97,3 ME (+9%e). La rentabilité évolue également peu, avec une MOP de 6,8% (intégrant la norme IFRS 15), soit -0,2pt vs S1 17. Là encore, nous attendions un levier plus important, avec une MOP de 8% ' explique le bureau d'analyses.



' Au lendemain de l'augmentation de capital, ces résultats ne sont pas de nature à rassurer. Néanmoins, l'intégration de Novidy's, expert en cyber sécurité, en plus du caractère ponctuel des difficultés chez Diginext, peuvent amener le groupe à réaliser un S2 en net progrès par rapport au S1 ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



' A ce stade, nous ne modifions pas notre scénario (MOP de 7,9% cette année), l'intégration de Novidy's au S2 étant à catalyseur intéressant à surveiller '.



