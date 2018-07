CS Comm & Systèmes : augmentation de capital réussie

23/07/2018 | 12:01

CS Communication & Systèmes annonce le succès de son augmentation de capital lancée le 6 juillet, d'un montant de 11.499.996,80 euros au prix de 5,90 euros par action, correspondant à l'émission de 1.949.152 actions nouvelles.



A l'issue de la période de souscription, 2.416.969 actions nouvelles ont été demandées, soit un taux de souscription représentant plus de 1,4 fois l'offre initiale de 1.722.142 titres. La société a donc décidé d'exercer intégralement la clause d'extension.



Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 25 juillet. A l'issue de cette opération, le capital social de CS sera composé de 23.475.930 actions.



