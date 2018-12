CS Communication & Systemes : Lancement réussi pour CSO-1 !

CSO-1 a été mis en orbite par un lanceur Soyouz depuis le centre spatial guyanais. CS est impliqué depuis plus de 8 ans dans la préparation et le développement du programme CSO, pour le CNES et la DGA. CS a activement participé au développement du simulateur mission, du segment sol utilisateurs et du centre de programmation mission, puis à l'intégration et de la qualification du centre de contrôle et du centre de mécanique spatiale. 42 collaborateurs CS sont aujourd'hui fortement impliquées dans la préparation et la réalisation des opérations de lancement et de mise à poste de CSO-1, supportant les équipes opérationnelles du CNES pour la dynamique du vol, le suivi de la mission ou l'état du segment sol. Pour en savoir plus sur CSO : https://cso.cnes.fr/