CS Communication & Systemes : Le Groupe CS annonce la nomination de Nicolas DUCHEMIN en qualité de Directeur Financier Groupe (Group CFO)

Le groupe CS annonce la nomination de Nicolas DUCHEMIN au poste de Directeur Financier Groupe, en remplacement de Laetitia Desfossés qui a dû quitter le groupe pour des raisons personnelles.

A ce titre, Nicolas DUCHEMIN rejoint le Comité Exécutif du groupe CS.

HEC 1981 - options finance et affaires internationales - et membre du club HEC Finance, Nicolas DUCHEMIN bénéfice d'une solide expérience de directeur financier dans des secteurs d'activités divers en cabinets de conseil (Bossard, Deloitte) et dans l'industrie (ST Dupont, Groupe CIM, SOMFY, Saverglass).

Fort de son expérience et de son parcours dans des groupes côtés et non côtés, il apportera notamment à CS ses compétences en corporate finance, conduite du changement et projets de fusion & acquisition.



CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. Partenaire privilégié des secteurs de la Défense et de la Sécurité, du Spatial, de l'Aéronautique et de l'Energie, CS propose des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, des systèmes sûrs industriels et embarqués, de la continuité numérique et de la gestion de crise et de la surveillance de zones. CS est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.c-s.fr