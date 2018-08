CS Communication & Systemes : Le groupe CS accompagne de nouveau Pierre Quiroga sur la Solitaire Urgo Le Figaro 2018.

C'est avec le soutien du Groupe CS, nouveau partenaire principal, associé à celui du Centre d'Entrainement Méditerranée (CEM), que Pierre Quiroga s'alignera pour la troisième année consécutive sur la ligne de départ de la mythique Solitaire Urgo Le Figaro.



Trois étapes de 3 à 4 jours de navigationrallient Le Havre à Saint Brieuc, Saint Brieuc à Ría de Muros-Noia au Portugal, retour du pays des Œillets direction Saint Gilles Croix de Vie pour terminer en beauté avec une étape au format 'sprint final' de 24h au départ et à l'arrivée de Saint Gilles Croix de Vie en passant par l'ile de Ré et l'île Yeu.

Le départ sera donné le 26 Aoûtavec la bagatelle de 1700 milles à parcourir soit 3110 km le long des côtes Françaises, Britanniques et Portuguaises pour une arrivée prévue le 14 septembre.

40 concurrents en solitaire dont les meilleurs navigateurs, les grands noms de la course océanique autour de la planète, sur des bateaux identiques de 10m. Le Figaro-Bénéteau 2 qui sonnera sa dernière année de régate avant l'arrivée des très attendus Figaro 3 équipés de foils ! Jeunes talents ou spécialistes de la discipline, seul l'homme à bord fera la différencede par sa gestion de la course, sa stratégie, son sens marin, sa gestion du sommeil, et son obsession de la performance et de la victoire.