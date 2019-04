CS Communication & Systemes : Le groupe CS, acteur majeur du programme de défense aérienne français SCCOA (système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales), a été retenu par la DGA pour la migration « Full IP » du système de radiocommunication sol-air

Le système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA) permet de remplir les missions de surveillance et de contrôle de l'espace aérien, de coordination de la défense sol-air, de préparation et de conduite des opérations aériennes sur le territoire national ainsi qu'en opérations extérieures. Il comprend un ensemble de capteurs (radars), de centres d'opérations et de moyens de transmissions formant un réseau fortement automatisé et interopérable avec les alliés (OTAN). Les systèmes développés sont compatibles avec les systèmes civils de la circulation aérienne et concourent à la Posture Permanente de Sûreté (PPS).

Le groupe CS est un acteur majeur de ce grand programme et assure dans ce cadre le déploiement ainsi que le maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité des centres de contrôle (approches et tours) des bases de l'armée de l'air (CLA), du système de radiocommunication sol-air (SRSA), ainsi que des radiocommunications des centres militaires de coordination et de contrôle (CMCC).

Dans le cadre du projet SRSA, CS a déployé 3 centres d'exploitation et 30 centres radio constituant une infrastructure de communication sécurisée et redondée pour une sécurité optimale des opérations de défense aérienne sur tout le territoire métropolitain. Dans la continuité de ce projet, CS vient d'être retenu pour assurer la migration complète de cette infrastructure vers une architecture « full IP » tant pour la transmission des données que de la voix, qui sera interconnectée au réseau Descartes du Ministère des Armées.

Basé sur la mise en œuvre de la gamme de produits de radiocommunication de CS (CSoIP), SRSA permet la mutualisation des ressources des centres radio sur le territoire. Modulaire et interopérable, il a la capacité d'intégrer des liaisons de données tactiques à basse et moyenne altitudes, complémentaires des capacités hautes altitude de l'OTAN, offrant ainsi une visibilité totale sur le territoire national.

La migration vers cette nouvelle infrastructure, qui sera effectuée en maintenant les capacités opérationnelles du SRSA, débutera mi-2022 pour être totalement opérationnelle sur l'ensemble du territoire national en 2025.

« CS accompagne la DGA et le Ministère des Armées depuis de nombreuses années sur le programme SCCOA et est fier de contribuer à l'évolution majeure de cette infrastructure sécurisée qui garantit le bon fonctionnement des communications des opérations de circulation et de défense aérienne. » déclare Didier GARDET, Directeur des Activités Défense, Sécurité et ATM de CS.