CS Communication & Systemes : Résultats du 1er semestre 2018

Au cours de ce premier semestre, le groupe a enregistré une croissance de 4,8% en France et en Europe (90% des activités du Groupe). Les prises de commandes sont en retrait sur ce semestre par rapport au premier semestre 2017 compte tenu de l'effet calendaire des programmes de Défense et de Sécurité. Le carnet de commandes du groupe reste bien orienté à près de 13 mois de chiffre d'affaires.

La marge opérationnelle s'établit à 6,1 M€, soit 6,8% du chiffre d'affaires. Après prise en compte des « autres charges & produits opérationnels », le résultat opérationnel est stable à 4,8 M€ soit 5,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier s'établit à -0,8 M€ contre -1,7 M€ au S1 2017. Le résultat net progresse à nouveau et s'établit à 2,9 M€, soit 3,2 % du chiffre d'affaires.

A fin juin 2018, les capitaux propres s'établissaient à 52,1 M€, contre 34,9 M€ à fin décembre 2017 après intégration de l'impact de la norme IFRS 15 et de la part de l'acquisition de Novidy's rémunérée en action CS le 26 juin dernier.

Au 30 juin 2018, après prise en compte des mesures de financement de cette opération de croissance externe (10 M€ Euro PP et 20 M€ BEI), l'endettement global s'établissait à 70,7 M€ (50,0 M€ à fin juin 2017). L'endettement économique s'établit à 29,9 M€ (après réintégration du factor déconsolidant de 7,6 M€ et déduction des créances de CIR et CICE comptabilisées à l'actif pour un montant de 48,4 M€).

La trésorerie nette s'élevait à 16,1 M€ contre 11,6 M€ à fin décembre 2017.

Effectif

Au 30 juin 2018, l'effectif est de 1752 collaborateurs, en contraction de 4,9% par rapport à la fin juin 2017; en France l'effectif progresse de 3% sur cette même période.