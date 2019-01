CS Communication & Systemes : Toulon avance avec PASSION

L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM), qui assure des formations supérieures dans les domaines maritime et para-maritime, a fait part à CS de sa grande satisfaction d'avoir su développer un outil de communication simple d'utilisation, qui améliore la sécurité nautique et qui facilite les usages métiers ainsi que les missions du navire. Une version pré-opérationnelle de PASSION a ainsi pu être présentée en octobre 2018 à la Direction des Affaires Maritimes qui a jugé le démonstrateur suffisamment mûr et innovant pour être porté devant l'Organisation Maritime Internationale (OMI), donnant ainsi une résonnance internationale au projet. La baie de communication réalisée par CS Toulon intègre dans un volume de 2m3 l'ensemble des moyens de communications internes et externes au navire fonctionnant sous protocoles standards grand public, permettant par exemple au capitaine du navire de communiquer de manière transparente sur n'importe quel support radio depuis son smartphone, le tout connecté au système Voyage Data Recorder, l'équivalent de la boite noire du monde aérien. Ce nouveau système de communication, dont l'originalité se caractérise par une numérisation de l'information et un accès aux services dématérialisés de la e-navigation via le maritime cloud, va connaitre une nouvelle évolution en se protégeant et en se durcissant face aux attaques cyber, en s'interfaçant avec la solution de gestion multi-cloud de CS Safescale et en intégrant les solutions de cybersécurité du Groupe (dont SEDUCS, pour la sécurisation du système d'exploitation ). Contact : Philippe DENGREVILLE.

La Sté CS Communication & Systèmes SA a publié ce contenu, le 21 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 janvier 2019 17:13:03 UTC. Document originalhttps://www.c-s.fr/CS-Toulon-avance-avec-PASSION_a909.html Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/27DA096D811CB0237256DBDBD2B00D6AF2108324