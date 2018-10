CS Communication & Systemes : déploie avec succès les systèmes de radiocommunication (secours et ultime secours) des centres de contrôle de trafic aérien suisses pour le compte de Skyguide, société suisse de services de la navigation aérienne

Dans le cadre de la modernisation des centres de contrôle de trafic aérien suisses, CS a assuré la rénovation des systèmes de communications radio secours et ultime secours (EMRA) des sites de Genève et de Dübendorf, dans les délais prévus. Le nouveau système mis en service est basé sur une architecture interconnectée, ouvrant la voie à un regroupement des deux centres de contrôle aériens suisses au sein d'un seul centre de contrôle virtuel. Il constitue donc un élément essentiel du programme « Virtual Centre » lancé par Skyguide dans le cadre du futur Ciel Unique Européen (programme SESAR) qui vise à opérer les secteurs aériens de manière dynamique comme un seul espace continu, indépendamment de la localisation des positions de contrôle, pour une gestion plus sûre, fluide et économique du trafic aérien. Depuis plus de 30 ans, CS innove dans le domaine des communications au profit des opérations aériennes civiles et militaires. Précurseur des architectures IP sécurisées dans le domaine du contrôle aérien, avec notamment l'élaboration des nouvelles normes EUROCAE ED-137 (standard européen d'interopérabilité des systèmes de communication sur IP), CS a conçu un système novateur de communications, CSoIP, qui apporte réactivité, flexibilité et adaptabilité dans la conduite des opérations aériennes.« L'excellente coopération entre CS et skyguide se poursuit avec cette étape importante dans la modernisation et la sécurisation du ciel suisse. Au coeur des enjeux opérationnels du contrôle aérien du 21ème siècle, CS confirme ainsi la pertinence de ses systèmes de communication au service des opérations aériennes civiles et militaires », déclare

Joël JORDAN, Directeur de Programme à Skyguide déclare: « L'implémentation des nouveaux systèmes EMRA a constitué une étape importante vers le Virtual Centre tout en apportant une amélioration opérationnelle immédiate en facilitant l'utilisation de certaines procédures d'urgence. Nous sommes ravis que les objectifs requis aient pu être pleinement atteints ensemble avec CS, de manière efficace et dans une bonne ambiance de travail. »