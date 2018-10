CS : a déployé des systèmes de radiocommunication en Suisse

15/10/2018 | 09:59

Le groupe annonce avoir déployé avec succès les systèmes de radiocommunication (secours et ultime secours) des centres de contrôle de trafic aérien suisses pour le compte de Skyguide, société suisse de services de la navigation aérienne. Ces systèmes ont été installés sur les sites de Genève et de Dübendorf.



Le nouveau système mis en service est basé sur une architecture interconnectée, ouvrant la voie à un regroupement des deux centres de contrôle aériens suisses au sein d'un seul centre de contrôle virtuel. Il constitue un élément essentiel du programme ' Virtual Centre ' lancé par Skyguide dans le cadre du futur Ciel Unique Européen (programme SESAR).



' Au coeur des enjeux opérationnels du contrôle aérien du 21ème siècle, CS confirme ainsi la pertinence de ses systèmes de communication au service des opérations aériennes civiles et militaires ', déclare Frédéric Dussart, directeur des activités Air Traffic Control de CS.



