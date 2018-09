CS : hausse du résultat net semestriel

17/09/2018 | 09:49

CS (Communication & Systèmes) a publié vendredi soir un résultat net de 2,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018, contre 2,1 millions au 30 juin 2017 (en données IFRS 15), et une marge opérationnelle de 6,1 millions, contre 6,2 millions un an plus tôt.



Le groupe de systèmes critiques enregistre par ailleurs un chiffre d'affaires de 90,2 millions d'euros. Il s'élevait pour la même période un an plus tôt à 89,3 millions. Les prises de commandes s'établissent à 73,9 millions d'euros, à comparer à 92,4 millions un an auparavant, en retrait donc 'compte tenu de l'effet calendaire des programmes de Défense et de Sécurité'.



'Au cours de ce semestre, le groupe a lancé la mise en oeuvre de son plan Ambition 2021. Ce plan a pour objectifs d'atteindre, à horizon 3 ans, un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros et une marge opérationnelle de 8%, par développement organique et croissance externe ciblée sur ses marchés de défense, espace et cybersécurité', explique CS s'agissant de ses perspectives.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.