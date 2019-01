CS : nomination d'un nouveau directeur financier

17/01/2019 | 08:58

CS (Communications et Systèmes) annonce la nomination de Nicolas Duchemin au poste de directeur financier groupe, en remplacement de Laetitia Desfossés qui a dû quitter le groupe pour des raisons personnelles.



A ce titre, Nicolas Duchemin rejoint le comité exécutif. Il bénéfice d'une solide expérience de directeur financier dans des secteurs d'activités divers en cabinets de conseil (Bossard, Deloitte) et dans l'industrie (ST Dupont, Groupe CIM, SOMFY, Saverglass).



'Fort de son expérience et de son parcours, il apportera notamment à CS ses compétences en corporate finance, conduite du changement et projets de fusion & acquisition', explique le groupe de systèmes critiques de communication et d'information.



