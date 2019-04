Résultats annuels 2018 : des performances conformes aux objectifs du plan AMBITION 2021

Le Conseil d'Administration de CS, réuni le 5 avril 2019, sous la présidence de M. Yazid Sabeg, a arrêté les comptes consolidés pour l'exercice 2018.

Résultats annuels 20181

En millions d'euros 2017 S1 2018 S2 2018 2018 Prise de commandes 191,1 73,9 170,4 244,3 Chiffre d'affaires 177,4 90,2 111,3 201,5 Marge opérationnelle

en % du CA 13,3

7,5% 6,1

6,8% 9,2

8,3% 15,3

7,6% Résultat Opérationnel 10,7 4,8 7,7 12,5 Résultat avant impôts 7,3 4,0 6,0 10,0 Résultat net part du groupe 5,0 2,9 4,5 7,4

1 comptes consolidés audités

Chiffres 2017 retraités IFRS 15

Chiffres 2018 intégrant Novidy's sur S2 2018

. Le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'établit à 201,5 M€, en croissance de 13,6% avec l'intégration de l'activité de Novidy's sur le second semestre 2018. La croissance organique* ressort à 3,4%, en accélération au deuxième semestre 2018 à +5,4% par rapport au second semestre 2017. Les activités européennes enregistrent une forte croissance de + 20,3% (+9,4% à périmètre comparable).

Les prises de commandes de l'exercice 2018, s'établissent à 244,3 M€, en progression de près de 28% (+16% à périmètre comparable), portant ainsi le ratio de book-to-bill à plus de 120%. A fin décembre 2018, le carnet de commandes global du groupe s'établissait à 14,4 mois du chiffre d'affaires consolidé.

Après une progression de 8,3% sur le second semestre 2018, la marge opérationnelle atteint 7,6% du chiffre d'affaires (15,3 M€ versus 13,3 M€ en 2017). Le résultat opérationnel s'établit à 12,5 M€, contre 10,7 M€ en 2017, soit 6,2% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier s'établit à -2,5 M€ contre -3,3 M€ en 2017. Le résultat net progresse de 47% à 7,4 M€ contre 5,0 M€ en 2017, soit 3,7% du chiffre d'affaires.

A fin décembre 2018, les capitaux propres doublent à 66,6 M€ (contre 34,9 M€ à fin décembre 2017), intégrant l'augmentation de capital de 11,5 M€ réalisée en juillet 2018.

Au 31 décembre 2018, l'endettement économique**, après prise en compte du factor déconsolidant (10,6 M€) et des créances non financées de CIR et CICE (21,8 M€), est de 18,7 M€.



La trésorerie nette s'élevait à 23,4 M€ au 31 décembre 2018 (16,1 M€ au 30 juin 2018 et 11,6 M€ au 31 décembre 2017).

Performances par secteur opérationnel

Défense, Espace & Sécurité

M€ 2017 2018 Prise de commandes 96,4 137,5 Chiffre d'affaires 92,9 98,3 Marge opérationnelle

en % de CA 9,4

10,1% 9,9

10,0%

Chiffres 2017 & 2018 : retraitement de l'activité Cybersécurité

Le groupe a enregistré une croissance de près de 6 % par rapport à 2017 et les prises de commandes ont cru de plus de 40%, avec notamment la signature d'un contrat important pour la migration sous IP du système de radiocommunication sol-air du contrôle aérien militaire français. Le ratio de book-to-bill est de 140%. La dynamique est favorable sur l'ensemble des segments stratégiques de cette activité, en particulier dans le domaine de la lutte anti-drone où CS dispose du seul système opérationnel qualifié avec succès par les forces armées françaises (projet MILAD). Dans le secteur spatial, le groupe poursuit son développement européen, renforcé par l'acquisition en début d'année 2019 de la société Moltek présente en Allemagne et au Pays Bas. Le groupe confirme sa percée dans le domaine de la Navigation (programme EGNOS) et conforte son expertise dans le domaine de l'Intelligence Artificielle avec le gain du projet Earth Signature pour l'Agence Spatiale Européenne. La rentabilité opérationnelle est stable à 10% du chiffre d'affaires.

Aéronautique, Energie & Industrie

M€ 2017 2018 Prise de commandes 63,0 55,7 Chiffre d'affaires 59,1 56,4 Marge opérationnelle

en % de CA 2,6

4,4% 3,7

6,6%

Cette activité poursuit sa progression en France avec un ratio de book-to-bill supérieur à 100% et un chiffre d'affaires en croissance de 7,6%, tiré par des projets dans le domaine de la continuité numérique, notamment en maintenance prédictive, et dans le domaine des systèmes sûrs, alliant sûreté et sécurité. La diversification engagée en Amérique du Nord auprès de nouveaux clients des secteurs aéronautique et automobile a commencé à porter ses fruits au deuxième semestre 2018, même si elle ne compense pas encore la baisse d'activité précédemment attendue et annoncée chez Pratt & Whitney. La marge opérationnelle progresse de 2,2 points.

Produits (Diginext)

M€ 2017 2018 Prise de commandes 28,8 27,7 Chiffre d'affaires 23,9 25,9 Marge opérationnelle

en % de CA 2,0

8,2% 1,9

7,2%

Le chiffre d'affaires croît de 8,6% et le ratio de book-to-bill reste bien orienté à 107%. Diginext confirme son leadership dans le domaine des Liaisons de Données Tactiques et de l'entrainement des forces, comme le démontre les retours positifs lors de la participation aux salons mondiaux (ITSEC, IDLS, IDEX), ainsi que le gain d'un projet de liaison de données tactiques à l'Export et la réalisation des projets JEANNETTE, système d'entrainement L16 interarmées et SURICATE, système de supervision multi-liaisons de données tactiques. Avec un rebond au second semestre 2018 à 11,4%, la rentabilité opérationnelle s'établit à 7,2% sur l'exercice.

Cybersécurité

M€ 2017 2018 Prise de commandes 5,1 26,0 Chiffre d'affaires 4,3 24,0 Marge opérationnelle

en % de CA -0,1

-2,0% 1,3

5,6%

Perspectives

Chiffres 2018 : intégrant Novidy's sur S2 2018 Avec l'acquisition de Novidy's, l'activité cybersécurité représente en base annuelle désormais plus de 20% des activités totales du Groupe. Les performances de Novidy's sur le second semestre 2018 sont en ligne avec celles des années précédentes, soit un chiffre d'affaires en croissance organique de 11,8% (versus S2 2017) et une marge opérationnelle de 9,6%. La dynamique globale sur ce segment stratégique est positive avec un ratio de book-to-bill de 108% et la signature de nouveaux contrats notamment chez Lisi Group, Safran, Airbus, à la Caisse d'Epargne et au CNES. L'intégration des activités cybersécurité de CS est en cours et la synergie avec les autres activités du groupe porte ses premiers effets.Les performances 2018 sont conformes aux objectifs du Plan Ambition 2021. Pour rappel, ce plan a pour objectifs la génération, à horizon 3 ans, d'un chiffre d'affaires de 300 M€ et d'une marge opérationnelle de 8%, par développement organique et croissance externe centrée sur les secteurs de la Défense & de la Sécurité, du Spatial et de la Cybersécurité. De premières étapes significatives ont été franchies avec l'acquisition de Novidy's et l'augmentation de capital de 11,5 M€ en 2018 puis l'acquisition de Moltek début 2019. En parallèle, le groupe a initié des chantiers ayant pour mission d'accélérer la dynamique de mise en œuvre de ce plan. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 14 juin 2019 le versement d'un dividende de 0,04 € par action.

*Croissance organique = variation intégrant l'activité de Novidy's sur S2 2017 & S2 2018

** Tel que défini dans le glossaire de la présentation aux analystes disponible sur le site internet du groupe : www.c-s.fr



