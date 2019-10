CS GROUP : 4 solutions souveraines de sécurité labellisées pour l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024

la qualité de l'entreprise, sa capacité à fournir sa solution dans le cadre de grands événements et ses références et expériences dans les domaines techniques proposés

la solution technique, sa contribution au renforcement de niveau de sécurité,

son gain en personnel mobilisé et son interopérabilité dans une solution plus globale

son innovation et son déploiement possible à grande échelle avant 2023

son développement et/ou production en France

Cette labellisation reconnait :CS GROUP a présenté 4 de ses solutions de sécurité qui ont chacune reçu le label du CSF :

BOREADES : solution de lutte anti-drone pour la détection et la neutralisation de drones malveillants, BOREADES est un système intégré multi-détecteurs et multi-effecteurs, piloté par un centre de commandement et de contrôle interopérable. Modulaire et adaptable le système de lutte anti-drone de CS GROUP est déployé à la Préfecture de Police de Paris pour la protection de grands événements en France et a été livré au Ministère des Armées pour la protection de sites sensibles

PHOCEA : destinée à la protection des épreuves nautiques des Jeux Olympiques, PHOCEA est une solution innovante de surveillance combinant l'intégration de senseurs à une supervision collaborative pour les différents intervenants. PHOCEA fait un large usage de technologies de pointe, depuis l'intelligence artificielle embarquée sur senseurs, jusqu'à l'inclusion des réseaux sociaux dans le système.

OLYMPE : solution intégrée, modulaire et rapidement déployable pour la conduite opérationnelle collaborative qui repose sur la plateforme Crimson et une bulle de communication tactique sécurisée interconnectant tous les acteurs et les intervenants. Cette solution est lauréate du « Défi Prodef » 2019 de l'agence de l'innovation de la DGA pour la protection et la défense des sites militaires.

UNITY 360 : solution de supervision unifiée du pilotage de la cybersécurité informatique basée sur les solutions Prelude SIEM (supervision d'événement de sécurité) et Vigilo NMS (supervision des performances). Unity 360 permet d'améliorer l'efficacité du pilotage et de la performance de la détection d'incidents de sécurité tout en réduisant sensiblement les coûts d'installation et d'exploitation de la solution. Unity 360 est déjà déployé en France (Ministère des Armées, etc.) et à l'International.

Ces labellisations confirment les capacités de CS GROUP à fournir et déployer des solutions de sécurité innovantes et souveraines pour les grandes infrastructures critiques.