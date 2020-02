Chiffre d'affaires 2019 : 230,0 M (+14%)

Le groupe a enregistré une croissance de près de 11 % par rapport à 2019 (+7,8% à périmètre comparable) et les prises de commandes ont cru de 20,8%, portant le ratio de book-to-bill à 152%. Dans le secteur Défense, l'exercice a notamment été marqué par l'extension de nos positions au sein du programme SCCOA (Système de Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales), avec la rénovation du centre de contrôle de Kourou et la migration sous IP du système de radiocommunication sol-air du contrôle aérien militaire français. En parallèle, le groupe a poursuivi le déploiement des systèmes de communication au profit des pays de l'OTAN et des aéroports civils français et a livré les premiers systèmes de lutte anti-drone au Ministère des Armées. Dans le secteur Spatial, l'acquisition de la société Moltek a permis de renforcer la présence du groupe en Allemagne et aux Pays Bas. Profitant de l'effervescence du secteur, le groupe a multiplié les succès dans des domaines innovants : réalisation de sous-systèmes du programme de navigation EGNOS ; centre de contrôle et de mission du nano-satellite ANGELS ; coordination du projet AI4GEO pour le développement de la première solution française de production d'informations géospatiales basée sur l'intelligence artificielle ; réalisation au profit du Commandement de l'Espace du Tableau de Bord Spatial.En France, les prises de commandes et le chiffre d'affaires progressent de 2,1%. Le groupe poursuit sa transformation stratégique vers les systèmes sûrs industriels et embarqués cyberprotégés, la gouvernance de la donnée et l'intelligence artificielle. Le groupe a étendu ses positions chez ses grands clients comme Airbus en data science et maintenance prédictive, Safran pour la mise en œuvre du Centre de Services en logiciels embarqués, ou encore EDF et Technicatome pour des études de simulation et la cybersécurité de systèmes industriels. En Amérique du Nord, comme annoncé, l'activité avec Pratt & Whitney US a atteint son point bas en S2 2019 et le groupe poursuit ses actions de diversification de clientèle dans le domaine des systèmes embarqués.Après un premier semestre difficile, Diginext enregistre une nette amélioration au second semestre 2019, avec une stabilisation de son chiffre d'affaires et un rebond de ses prises de commandes (+20,7% versus S2 2018). La présence remarquée de Diginext aux salons IDLS (Edimbourg) et I/ITSEC (Orlando) ainsi que l'extension de ses positions à l'export (Moyen Orient) confirment le leadership technologique de Diginext dans le domaine des Liaisons de Données Tactiques et de l'entrainement Live, Virtual & Constructive (LVC). Par ailleurs le rapprochement opérationnel avec les activités de Défense & Sécurité, désormais effectif depuis le 1janvier 2020, permettra d'aborder 2020 avec confiance dans un marché porteur.L'activité a enregistré un rebond significatif au second semestre tant en prises de commandes (+21,1% versus S2 2018) qu'en chiffre d'affaires (+27,1% versus S2 2018). Ainsi sur l'ensemble de l'exercice 2019, la croissance annuelle organique s'est établie à près de 13%. L'exercice a notamment été marqué par le gain de projets pluriannuels significatifs pour la supervision de la Sécurité (BRED & AXA) et la sécurisation d'un SI d'importance vitale pour un opérateur télécom. Les synergies avec les autres activités du groupe ont permis par ailleurs d'étendre nos positions chez nos grands clients. Le regroupement des activités cybersécurité historiques du groupe au sein de Novidy's, devenu CS-Novidy's, est désormais effectif depuis le 1janvier 2020 permettant ainsi d'offrir une offre intégrée complète, du conseil aux services managés (SOC), en passant par l'intégration de solutions et de systèmes sécurisés.

Les effectifs du groupe au 31 décembre 2019 ont cru de 3% par rapport à 2018 pour s'établir à 2069 collaborateurs.

Plan Ambition 2021

Après un premier semestre contrasté en termes de performances, le groupe a su se mobiliser sur le deuxième semestre et s'est consacré avec vigueur au déploiement de plans d'actions d'amélioration structurants. La dynamique globale enregistrée tant en prises de commandes qu'en chiffre d'affaires au second semestre 2019 démontre la pertinence du positionnement du groupe et l'efficacité des actions engagées pour assurer l'atteinte des objectifs du plan Ambition 2021.

La publication des résultats annuels 2019 est prévue le 27 mars prochain (après bourse). La réunion SFAF se tiendra le 30 mars 2019 à 10h00.

