Credit Suisse : nomination d'un responsable impact advisory

03/09/2019 | 15:05

Credit Suisse annonce la nomination de James Gifford au poste nouvellement créé de responsable de l'impact advisory. Il a rejoint le groupe après avoir travaillé pour UBS, où il était responsable de l'investissement à impact au sein de la division wealth management.



Basé à Singapour, James Gifford est chargé de conseiller les clients privés de Credit Suisse au niveau mondial et d'aider la banque à stimuler son leadership en matière d'impact ainsi que les initiatives de développement de ce secteur.



La banque helvétique a aussi accueilli Guillaume Bonnel en tant que responsable des produits durables et à impact, et Helen McDonald en tant que responsable 'foundations and impact advisory services', basés respectivement à Zurich et à Londres.



