une des preferee de nakama analyse de nakama sur boursematch * CS ... tout en mettant la main sur un CA conséquent de 225M ==> cherchez l'erreur :-) ... en prime j'aime le secteur d'activité ... certes pas de quoi décupler la mise... le CA ne va pas s'envoler c'est certain... mais d'un autre coté peu de risque de perdre beaucoup sur cette valeur... la valeur la plus défensive de ma sélection. Lire la suite

fana31 et vinosoft 1 autre membre participe à cette discussion