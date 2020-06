CSG International : CKH IOD choisit CSG pour optimiser la vente en gros numérique et l'expérience client IdO

CSG® (NASDAQ : CSGS) a annoncé aujourd’hui un nouvel engagement avec CKH Innovations Opportunities Development (CKH IOD), une unité de la division télécoms de CK Hutchison, pour fournir une solution de facturation en ligne déployée dans le cloud et basée sur des microservices à ses clients spécialisés dans la vente en gros et dans l’Internet des objets (IdO).

Depuis 2002, CSG soutient le lancement, la croissance et la transformation des opérateurs de réseau du Groupe Three de CK Hutchison à travers le monde. Dans le cadre de ce nouveau contrat, CSG déploiera sa solution Ascendon pour fournir à CKH IOD une plateforme centralisée de facturation et de règlement de groupe qui soutiendra ses clients MVNO et IdO.

CKH IOD offre un point d’entrée unique via lequel les clients ayant des exigences multinationales peuvent profiter de son empreinte mondiale. Par ailleurs, CKH IOD a déployé avec succès plusieurs plateformes et capacités centrales que les opérateurs de réseau du Groupe Three utilisent pour générer de nouvelles sources de revenus.

CSG Ascendon va permettre aux activités de gros et d’IdO de CKH IOD de collecter et d’intégrer de manière transparente de grands ensembles de données, tout en simplifiant la gestion des divers partenaires multicanaux et des offres numériques. À terme, Ascendon permettra à CKH IOD de lancer de nouveaux services plus rapidement, tout en prenant en charge de nouveaux modèles commerciaux innovants grâce à une plateforme cloud intégrée et rentable.

La solution de bout en bout est également renforcée par CSG Intermediate pour la médiation du réseau d’entreprise ; CSG Interconnect pour gérer la vente en gros, le règlement, la répartition des coûts/revenus ; et CSG Managed Services pour prendre en charge les opérations de facturation en cours.

« CKH IOD a connu une croissance rapide en permettant aux clients grossistes et d’entreprises IdO du monde entier de disposer de solutions numériques de pointe », a déclaré James Kirby, responsable des activités EMEA de CSG. « À l’heure où CKH IOD s’affirme comme un leader de l’IdO, nous sommes fiers d’être leur partenaire de confiance, fournissant une technologie de pointe et évolutive qui permet une nouvelle vague de croissance dans le domaine de la connectivité numérique. »

CSG est un fournisseur leader de solutions BSS pour les marchés des communications et des médias disposant d'une expérience éprouvée dans la facturation et le règlement, la gestion numérique des partenaires, la vente en gros numérique, le routage, l’assurance service et la protection anti fraude. La société dessert plus de 300 opérateurs et exploitants dans le monde - y compris plus de la moitié des sociétés qui constituent l’ITW Global Leaders Forum. CSG a également été nommée leader dans le Quadrant magique de Gartner dans la catégorie Gestion intégrée des revenus et de la clientèle pour les fournisseurs de services cloud.

À propos de CSG

Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des affaires en proposant des solutions innovantes d’engagement client qui aident les entreprises à acquérir, à monétiser, à engager et à fidéliser leurs clients. Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère des milliards d’interactions clients critiques par an, et sa suite primée de logiciels et de services permet aux entreprises dans des dizaines de secteurs de relever leurs plus grands défis d’affaires et de prospérer dans un marché en constante évolution. CSG est le partenaire de confiance qui pilote l’innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, dont AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, MTN et Telstra. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l’adresse csgi.com, et retrouvez-nous sur LinkedIn et Twitter.

