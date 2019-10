CSG : lance la première solution BSS en nuage pour le secteur des communications

CSG (NASDAQ : CSGS) a lancé aujourd’hui Ascendon Communications, la première solution de systèmes d’assistance aux entreprises (business support systems, BSS) en nuage et fournie sous forme de logiciel en tant que service (software-as-a-service, SaaS).

Construite en tirant parti d’Amazon Web Services (AWS), Ascendon Communications est une solution à locataires multiples qui aide les fournisseurs de services de communication (FSC) à conserver et à élargir leur clientèle, à augmenter leurs revenus en accélérant le lancement de nouveaux services, à soutenir de nouveaux modèles commerciaux, à proposer de l’innovation, et à réduire les coûts grâce à une architecture en nuage.

Ascendon Communications, qui fait partie de la suite de solution de monétisation numérique Ascendon de la société, est proposée sous forme d’une plateforme SaaS en nuage. Son objectif est de permettre aux fournisseurs de s’orienter résolument vers la modernisation des systèmes de guichet et d’arrière-guichet, afin de réduire les coûts d’exploitation associés au lancement de nouveaux services numériques et à la pénétration sur de nouveaux marchés.

« Les opportunités offertes par la nouvelle génération de technologies modifient radicalement la manière dont les fournisseurs de services de communication élaborent leurs modèles commerciaux et lancent de nouveaux services afin de suivre le rythme de leurs concurrents », a déclaré Chad Dunavant, responsable mondial de la gestion des produits chez CSG. « Ascendon est la seule solution du secteur qui offre aux FSC l’agilité leur permettant de dépasser la concurrence grâce au lancement accéléré de nouveaux services, tout en réduisant les coûts grâce aux modèles de déploiement SaaS en nuage. »

La solution de BSS numérique nouvelle génération englobe les expériences utilisateur omnicanal, les catalogues de produits et d’offres, des offres B2B2x, la gestion des commandes, la capture et la décomposition, l’activation de services, la classification et l’imputation des frais en temps réel, la facturation et la gestion des revenus.

Les caractéristiques principales de la solution sont les suivantes :

Une expérience multicanal évolutive exploitant un ensemble d’API à intégration ouverte

Une architecture de composants modulaires et enfichables permettant une intégration transparente aux plateformes existantes

La possibilité de vendre des services traditionnels et numériques sous la forme d’une seule offre

La prise en charge simultanée de modèles commerciaux B2C et B2B prépayés et post-payés

Un modèle opérationnel géré de classe opérateur 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, avec une disponibilité de 99,99 % et un temps de réponse moyen inférieur à 100 millisecondes

Une configuration de niveau métier basée sur la plateforme pour un déploiement rapide et une adaptation continue

Des modules de solution intégrés pour minimiser les délais de mise sur le marché et maximiser les nouvelles opportunités de revenus sur les services numériques émergents

Une économie des affaires de type « pay as you grow » (payez en fonction de votre croissance) avec la virtualisation via AWS

Des avantages SaaS, y compris le lancement trimestriel de nouvelles fonctionnalités prêtes à l’emploi

Cette nouvelle solution fait partie des multiples déploiements d’Ascendon à la pointe du marché qui vont être annoncés au cours de l’année à venir, avec notamment des projets entièrement nouveaux, la consolidation des services vidéo, Internet et filaires, et des solutions multi-pays.

La solution fait partie de la suite de capacités de Gestion des revenus et de la clientèle de bout en bout de CSG. CSG soutient plus de 500 entreprises à travers le monde en leur fournissant des solutions souples et configurables qui les aident à monétiser et à activer numériquement leurs expériences clients. CSG propose une approche novatrice et évolutive de la transformation numérique des activités, aidant les clients à lancer rapidement des services numériques tout en maintenant leurs activités traditionnelles et en offrant une expérience exceptionnelle à leurs clients. La capacité de CSG à exécuter des solutions de gestion des revenus, de monétisation des services numériques et d’expérience client pour ses clients a permis à la société d’être désignée à deux reprises comme un leader sectoriel dans le Magic Quadrant de Gartner, pour la catégorie « Gestion intégrée des revenus et de la clientèle pour les FSC ».

À propos de CSG

CSG est un fournisseur de logiciels et de services qui aide les entreprises du monde entier à monétiser et à activer numériquement l’expérience client. Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des activités en proposant des solutions de gestion des revenus, de monétisation numérique, de paiement et d’engagement de la clientèle, pour aider ses clients à relever tous les défis commerciaux et à prospérer sur un marché en constante évolution.

Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère chaque année des milliards d’interactions clients essentielles. CSG est le partenaire de confiance qui pilote l’innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, dont AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, iflix, MTN et Telstra.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site Web à l’adresse csgi.com, et connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

