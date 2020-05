CSG : sélectionnée par MTC pour diriger ses efforts déployés en transformation opérationnelle

La société CSG® (NASDAQ: CSGS) a annoncé qu'elle avait été sélectionnée par Mobile Telecommunications limitée (MTC), l'opérateur pionnier en matière de communications mobiles en Namibie, pour diriger ses efforts déployés en transformation opérationnelle.

En tant que partenaire de transformation opérationnelle propre à MTC, CSG fournira une pile technologique agile et évolutive qui offre des expériences client personnalisées sur plusieurs dispositifs et canaux. CSG servira de support à la gestion des clients, la facturation, le catalogue des produits, la gestion des commandes, l'inventaire, la gestion des ressources, l'entreprise service bus (ESB), l'activation, l'itinérance et la gestion des documents à MTC.

"Alors que nous sommes fiers de devenir le meilleur activateur numérique qui répond aux besoins des clients, notre vision consiste à continuer l'amélioration des vies de nos clients grâce à des solutions numériques innovantes. Et nous sommes convaincus que CSG nous aidera à le faire", a déclaré John Ekongo, Directeur des Affaires de la Société à MTC.

Pour poursuivre les efforts de transformation de MTC, CSG fournira une solution complète qui comprend la facturation en temps réel, la facturation convergente, le catalogue des produits, la gestion des clients et des revenus. Cette solution permettra à MTC de lancer et de monétiser de nouveaux services plus rapidement, d'offrir une expérience client améliorée et de réduire les délais de commercialisation des nouvelles offres. La solution aidera également MTC à répondre aux demandes des renseignements, à prendre des commandes, à effectuer des modifications, à gérer les tickets d'incident, à gérer les paiements et à effectuer les collectes.

Pour sa part, James Kirby, Responsable des activités de CSG en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a souligné : "Le leadership et l'innovation de MTC contribuent à stimuler la prochaine génération d'expériences mobiles en Namibie". "Il s'agit d'une période de transformation essentielle pour les opérateurs mobiles qui souhaitent rester compétitifs sur des marchés convergents et révolutionnaires. Nous avons l'honneur de nous associer chez MTC pour fournir une solution complète rentable et adaptée à sa base de clientèle comprenant des opérateurs mobiles et omni-canaux ", a-t-il ajouté.

Plus de 70 leaders mondiaux des opérateurs filaires, sans fil, de IP et des opérateurs de réseaux virtuels mobiles s'appuient sur CSG pour fournir une facturation en temps réel et une facturation post-payée. Les solutions de CSG soutiennent des centaines de millions d'abonnés au monde. Grâce à une tarification intégrée, une déduction, une production de factures et un traitement en temps réel intégrés dans une seule solution, les clients seront capables de dépenser moins d'argent pour intégrer des systèmes variés et gagner plus de temps pour fournir des solutions à valeur ajoutée qui intéressent leurs clients. Pour de plus amples informations, veuillez cliquer ici.

À propos de CSG

Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des opérations en offrant des solutions innovantes d'engagement client qui aident les entreprises à acquérir, monétiser, engager et fidéliser leurs clients. Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère des milliards d'interactions clients importantes par an. Et sa suite primée de logiciels et de services permet aux entreprises dans des dizaines de secteurs de relever leurs plus grands défis en affaires et de prospérer dans un marché en constante évolution. CSG est un partenaire de confiance visant à stimuler l'innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, y compris AT&T, BT, Charter Communications, Comcast, Deutsche Telecom, DISH, Eastlink, Formula One, Orange, Maximus, MTN, Telenor et Telstra. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet csgi.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Copyright © 2020 CSG Systems International, Inc. et / ou ses sociétés affiliées ("CSG"). Tous les droits sont réservés. CSG® est une marque déposée de CSG Systems International, Inc. Toutes les marques tierces, marques de service et / ou noms de produits mentionnés dans ce document constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs et tous les droits y sont réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200529005587/fr/