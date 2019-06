CSG : stimule les opportunités de monétisation dans les réseaux 5G

Alors que de nouveaux services numériques sont déployés pour aider les fournisseurs de services de communications (FSC) à stimuler l'innovation, les réseaux 5G centraux deviennent une nécessité pour assurer une véritable différentiation des services. Ce besoin est rapidement en voie d'être réalisé, deux tiers des entreprises1 envisageant de déployer 5G d'ici la fin de l'année. Non seulement les FSC devront fournir un réseau 5G entièrement fonctionnel pour répondre à la demande de l'utilisateur final, le succès dépendra de leur capacité à fournir des services numériques innovants et de monétiser pleinement leur investissement en infrastructure 5G.

CSG a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa nouvelle solution Fonction de tarification dynamique 5G, conçue pour aider les FSC à optimiser leur stratégie pour offrir la valeur des réseaux 5G aux clients, tout en optimisant pour une croissance durable dans l'économie numérique. Cette nouvelle capacité remplit les rôles de la Fonction de tarification (Charging Function, CHF) 5G et de la Fonction de passerelle de tarification (Charging Gateway Function, CGF), fournissant une fonctionnalité de médiation hors ligne et en ligne dans une seule plateforme, tout en gérant la complexité de toutes les interfaces entre le réseau et les fonctions BSS.

« Le potentiel de revenus résultant du déploiement de réseaux 5G ne doit pas être sous-estimé », a déclaré Chad Dunavant, directeur mondial en gestion des produits chez CSG. « Mais la prochaine génération d'entreprises, de 5G à l'Internet des Objets, requiert des modèles d'entreprise radicalement nouveaux. La Fonction de tarification dynamique 5G de CSG donne aux FSC la base dont ils ont besoin pour capitaliser et monétiser sur la transformation complète du secteur. »

La solution de Tarification dynamique 5G de CSG permet aux opérateurs de :

Stimuler la différentiation des services : Faciliter la monétisation du découpage de réseau, qui permet de facturer les locataires et les services différentiés en facturant intra-tranche et inter-tranches.

: Faciliter la monétisation du découpage de réseau, qui permet de facturer les locataires et les services différentiés en facturant intra-tranche et inter-tranches. Minimiser le risque et la perturbation des systèmes existants : Fournit aux fournisseurs de services un moyen rentable et efficace de saisir l’opportunité de la 5G.

: Fournit aux fournisseurs de services un moyen rentable et efficace de saisir l’opportunité de la 5G. Évoluer en souplesse : Monter automatiquement en échelle pour traiter de gros volumes de tarification et réduire lorsque le trafic diminue afin d'optimiser les coûts d'infrastructure.

: Monter automatiquement en échelle pour traiter de gros volumes de tarification et réduire lorsque le trafic diminue afin d'optimiser les coûts d'infrastructure. Fournir une capacité inégalée : Traiter des millions de transactions par seconde avec une infrastructure dont le coût de déploiement est faible.

: Traiter des millions de transactions par seconde avec une infrastructure dont le coût de déploiement est faible. Automatiser les opérations : Avec des outils intelligents pour les diagnostics et la résolution des problèmes.

: Avec des outils intelligents pour les diagnostics et la résolution des problèmes. Prendre en charge des services essentiels : Des latences à un seul chiffre pour les transactions de tarification en ligne en temps réel.

: Des latences à un seul chiffre pour les transactions de tarification en ligne en temps réel. Être indépendant vis à vis des fournisseurs : Des fonctions de réseau de soutien et des systèmes OSS/BSS provenant de n'importe quel fournisseur. Élimine les silos des fournisseurs d'équipement de réseau.

: Des fonctions de réseau de soutien et des systèmes OSS/BSS provenant de n'importe quel fournisseur. Élimine les silos des fournisseurs d'équipement de réseau. Préserver les investissements existants : Gérer en toute transparence l'intégration d'interfaces fondées sur les services aux interfaces de systèmes de tarification en ligne existants pour accélérer les délais de commercialisation.

Avec des centaines d'installations mondiales, CSG possède une des solutions de gestion de médiation et de transactions les plus fiables au monde. CSG soutient la médiation à travers tous les domaines, à travers toutes les fonctions de médiation, pour toutes les approches de déploiement. La solution capture et traite les événements d'utilisation client de toutes sortes à partir de n'importe quel réseau de fourniture de services pour les leaders du secteur des communications numériques et des médias, des services financiers, de la logistique et du gouvernement.

À propos de CSG

CSG (NASDAQ : CSGS) est un fournisseur de logiciels et de services qui aident les entreprises du monde entier à monétiser et à activer numériquement l’expérience client. Depuis plus de 35 ans, CSG simplifie la complexité des activités en proposant des solutions de gestion des revenus, de monétisation numérique, de paiement et d’engagement de la clientèle, pour aider ses clients à relever tous les défis commerciaux et à prospérer sur un marché en constante évolution.

Présente dans plus de 120 pays à travers le monde, CSG gère chaque année des milliards d’interactions clients essentielles. CSG est le partenaire de confiance qui pilote l’innovation numérique pour des centaines de grandes marques mondiales, dont Arrow Electronics, AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, iflix, MTN et Telstra.

