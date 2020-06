Cuda Oil and Gas Inc. fournis une mise à jour concernant l'ordonnance IOLD et les dépôts des états financiers

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 29 juin 2020) - Cuda Pétroles et Gaz Inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «Société») fournis une mise à jour concernant l'ordonnance d'interdiction d'opérations limitée aux dirigeants annoncée précédemment («IOLD») et émise par le principal organisme de réglementation de la Société, l'Autorité des marchés financiers, le 12 juin 2020. L'ordonnance IOLD a été émise dans le cadre du dépôt tardif des États Financiers Annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et des rapports de gestion connexes (collectivement, les «États Financiers Annuels»).

La direction et le personnel de la Société continuent de travailler en étroite collaboration avec les auditeurs de la Société pour finaliser les États Financiers Annuels le plus rapidement possible. La Société a rencontré des interruptions et des retards importants dans son processus de déclaration en raison de la pandémie de COVID-19. La société prévoit actuellement déposer les États Financiers Annuels le ou vers le 3 juillet 2020, plutôt que la date de dépôt indiquée précédemment du 30 juin 2020.

De plus, comme annoncée précédemment, la Société s'est prévalue des dispenses générales émises par les commissions des valeurs mobilières provinciales en raison de la pandémie du COVID-19 pour prolonger le délai du dépôt de ses états financiers intermédiaires pour le trimestre clos le 31 mars 2020 et des rapports de gestion connexes (collectivement, les «États Financiers Intermédiaires»). La société ne prévoit plus déposer les États Financiers Intermédiaires avant l'expiration de la prolongation de 45 jours prévue par les dispenses générales, soit le 14 juillet 2020. La société prévoit actuellement déposer les États Financiers Intermédiaires le ou vers le 17 juillet 2020.

La Société fournit cette mise à jour de la situation conformément à l'instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants («IG 12-203»). La Société a l'intention de suivre les dispositions des lignes directrices sur l'information de remplacement en vertu de L'IG 12-203, y compris la publication de rapports de situation toutes les deux semaines sous forme de communiqués de presse, aussi longtemps que la Société demeure en défaut. La Société confirme qu'à la date de ce communiqué de presse, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, il n'y a eu aucun changement important dans les informations contenues dans le dernier rapport de situation publié le 12 juin 2020 et qu'il n'y a eu aucun changement important dans le développement des affaires lié à la Société depuis cette date qui n'a pas été communiqué publiquement.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

