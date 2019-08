Cuda Pétrole et Gaz Inc. annonce l'octroi d'options d'achat d'actions et l'émission d'actions en faveur du détenteur de la débenture

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - le 6 août 2019) - Cuda Pétrole et Gaz Inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «Société») annonce que le conseil d'administration de la Société a approuvé des modifications au régime d'options d'achat d'actions de la Société, à certaines options d'achat d'actions actuellement en circulation et a octroyé des options d'achat d'actions supplémentaires conformément au régime d'options d'achat d'actions modifié. Le conseil d'administration de la Société a approuvé ce qui suit:

la modification du régime d'options d'achat d'actions visant à augmenter le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises suite à l'exercice d'options d'achat d'actions à 3 624 539 actions ordinaires, soit 10% des actions ordinaires en circulation, et, sous réserve de l'approbation des actionnaires, une augmentation supplémentaire du nombre d'actions ordinaires pouvant être émises suite à l'exercice d'options à 4 349 447 actions ordinaires, représentant 12% des actions ordinaires en circulation de la Société;





la modification de 2 036 214 options d'achat d'actions précédemment octroyées aux dirigeants, administrateurs et employés à des prix allant de 3,71 $ à 7,10 $, afin de modifier le prix de levée de ces options de 0,50 $ par action; et





l'octroi de 2 310 000 options d'achat d'actions supplémentaires aux dirigeants, administrateurs et employés au prix de levé de 0,50 $ par action.

La société prévoit demander l'approbation des actionnaires pour modifier le régime d'options d'achat d'actions en vue d'augmenter le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises à un montant supérieur à 10% des actions ordinaires en circulation et pour l'octroi d'options représentant plus de 10% des actions ordinaires en circulation. La société prévoit également demander l'approbation des actionnaires pour la révision du prix levé des options octroyées antérieurement. Les modifications sont sujettes à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société souhaite également annoncer qu'elle émettra des actions ordinaires de la Société en règlement d'une partie de l'intérêt payable à l'égard de ses débentures convertibles en circulation. La société a des débentures convertibles en circulation d'un capital de 1,5 million de dollars, portant intérêt au taux de 12% par an payable semestriellement, qui lui permet de payer jusqu'à 50% du paiement de l'intérêt en actions ordinaires. La Société émettra un total de 83 743 actions ordinaires à un prix de 0,53 $ par action en règlement d'intérêts d'un montant de 44 384 $, représentant 50% de l'intérêt payable le 21 juillet 2019. L'émission d'actions ordinaires en paiement d'obligations d'intérêts est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Glenn Dawson

Président et chef de la direction

Cuda Oil and Gas Inc.

(403) 454-0862

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.





