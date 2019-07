Cuda Pétrole et Gaz Inc. annonce la clôture de son placement privé pour un produit brut de 7.1 millions de dollars.

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - le 30 juillet 2019) Cuda Pétrole et Gaz Inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé d'unités (les «Unités») précédemment annoncé et réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de placeur pour compte pour un produit brut de 7,1 millions de dollars (le «Placement»). Le Placement était dirigé conjointement par KES 7 Capital Inc. («KES 7») et Eight Capital (ensemble, les «Placeurs pour Compte Principaux ») et le syndicat de placeurs pour compte était composé de Seaport Global Securities LLC et Cormark Securities Inc. (collectivement avec les Placeurs pour Compte Principaux, les «Placeurs pour Compte»). KES 7 a agi en tant que seul teneur de livre. Dans le cadre du Placement, la Société a octroyé aux Placeurs pour Compte une option de surallocation pouvant être exercée pendant une période de 30 jours à compter de la date de clôture, pour la vente d'Unités supplémentaires représentant 15% du Placement de base.

En vertu du Placement, la Société a émis un total de 14 282 000 Unités au prix de 0,50 $ l'Unité, chaque Unité étant composée d'une action ordinaire du capital de la Société («Action Ordinaire») et d'un demi bon de souscription d'actions ordinaires. («Bon de souscription»). Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,60 $ l'action ordinaire pendant une période de 24 mois à compter de sa date d'émission. Les Actions Ordinaires et les Bons de Souscription sont sujets à une période de détention de quatre mois.

La Société prévoit utiliser le produit net du Placement, ainsi que le produit du refinancement de sa facilité de crédit qui a été annoncé auparavant et clôturé le 3 juillet 2019, pour financer et exécuter le programme d'injection de gaz naturel miscibles (le « Programme ») de l'unité fédérale (« BFU ») de Barron Flats (Deep) dans le comté de Converse, dans le Wyoming. La balance du produit net du Placement sera affectée à des forages de développement, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.

M. Glenn Dawson, président et chef de la direction de Cuda, a déclaré : « Le Placement est un jalon important dans le support du plan d'investissement en capital de 2019 afin de développer les importantes réserves attribuées à la société à la fin de l'année 2018 ».

M. Dawson a continué : « Le bassin de la rivière Powder, et plus particulièrement le comté de Converse, continue de connaître une augmentation des activités des principales sociétés E&P pétrolières et gazières ainsi que des entreprises soutenues par du financement privé. Les différentes cibles pétrolières du bassin, et superposées les unes aux autres en profondeur, continue de donner des résultats positifs. La société a reconnu qu'il existait plusieurs opportunités supplémentaires à différente profondeur sous le Grès conventionnel du Shannon sur son territoire, et plus précisément, dans les formations géologiques du Frontier, Niobrara et Muddy. Ces opportunités constituent la base d'un développement ultérieur des ressources sur les terrains de la société ».

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et les hypothèses de la direction. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse portent sur l'exercice potentiel de l'option de surallocation par les Placeurs pour Compte; l'utilisation du produit du Placement; les plans de développement et de forages de la Société; les résultats attendus du programme d'investissement de la Société; l'existence et le rendement de ressources et de possibilités de réserves sur les terrains de la Société et les terrains connexes; et les niveaux d'activité de la compagnie dans ses secteurs centraux. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats prévus par ces énoncés prospectifs ne se réalisent pas comprennent les conditions qui règnent sur le marché, les exigences permanentes en matière de permis, les résultats effectivement tirés des activités d'exploration et de développement en cours, les risques opérationnels, les risques associés aux forages et aux complétions de puits, incertitude des données techniques et géologiques, les conclusions des évaluations économiques et les changements apportés aux paramètres des projets au fur et à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, ainsi que les prix futurs du pétrole et du gaz naturel. Bien que Cuda aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus, d'autres facteurs pourraient aussi intervenir en ce sens. Toutefois, il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou d'autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

