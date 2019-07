Cuda Pétrole et Gaz Inc. annonce la clôture du refinancement de sa facilité de crédit de 35 millions de dollars incluant une nouvelle facilité de crédit à vue de 8 millions de dollars avec son prêteur institutionnel canadien

Calgary, Alberta---(Newsfile Corp. - le 3 juillet 2019) - Cuda Pétrole et Gaz Inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «société») est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente définitive pour le refinancement de sa facilité de crédit de 35 millions $ CAN (la « Facilité ») avec son prêteur institutionnel canadien ( le « Prêteur »). Le refinancement inclut une extension de la date d'échéance de la Facilité de un (1) an, soit jusqu'au 27 juin 2020. Les intérêts de la Facilité continueront à être composés mensuellement à un taux annuel de 10.5 % et seront payable mensuellement. En relation avec le refinancement de la Facilité, la société émettra 1 500 000 bons de souscription d'action ordinaire à l'intention du Prêteur (« les « Bons »). Chaque Bon permettra au Prêteur d'acheter une action ordinaire (chaque « Action Ordinaire ») de Cuda à un prix d'exercice de 0,65$ CAN/ Action Ordinaire et se terminera 24 mois après l'émission des Bons.

En plus, une facilité de crédit à vue d'un montant allant jusqu'à 8 millions $ CAN (la « Facilité Additionnelle ») est disponible pour la société. La maturité de la Facilité Additionnelle est le 31 décembre 2019. Les intérêts sur la Facilité Additionnelle seront composés mensuellement à un taux annuel de 10.75 % et seront payable mensuellement. Le produit de la Facilité Additionnelle fournira un filet de sécurité financier pour le financement et l'exécution du programme d'injection de gaz naturel miscible (le « Programme ») situé sur l'unité fédérale Barron Flats (Profonde) (« BFU ») dans le comté de Converse, au Wyoming. Un test de stimulation par injection cyclique de gaz, associé avec le Programme, est prévu débuter en juillet 2019 au puits William Valentine # 1.

KES 7 Capital Inc (« KES 7 ») agit à titre de conseiller financier pour la société.

En plus des engagements existants, la Facilité Additionnelle est assujettie à des travaux standars, à des frais d'opérations et à un retrait initial de 3,5 millions de dollars canadiens. La valeur attribuée aux réserves prouvées développées exploitées à la fin de l'année 2019 ne doit pas être inférieure à 50 millions de dollars canadiens, selon un rapport de réserve de fin d'année de Ryder Scott.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz Inc.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Glenn Dawson

Président et chef de la direction

Cuda Oil and Gas Inc.

(403) 454-0862

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits passés qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui comportent certains risques et incertitudes et sont fondés sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et les hypothèses de la direction. Plus particulièrement, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse portent sur les éléments suivants : (i) l'utilisation du produit du refinancement; (ii) les activités d'exploration et de développement ainsi que l'échéancier de ses activités; et (iii) l'échéancier des développements opérationnels relié aux installations d'injection de gaz naturel miscible de la société. Ces énoncés sont basés sur certaines hypothèses de la société concernant les conditions actuelles et les futurs développements anticipés incluant des hypothèses concernant les approbations réglementaires et les perspectives et opportunités commerciales. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats prévus par ces énoncés prospectifs ne se réalisent pas comprennent les exigences permanentes en matière de permis, les résultats effectivement tirés des activités d'exploration et de développement en cours, les risques opérationnels, les risques associés aux forages et aux complétions de puits, incertitude des données techniques et géologiques, l'accès aux capitaux, les conditions qui règnent sur le marché, l'accessibilité des sources d'énergie de rechange et la nature de ces sources, les conclusions des évaluations économiques et les changements apportés aux paramètres des projets au fur et à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, ainsi que les prix futurs du pétrole et du gaz naturel. Bien que Cuda aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus, d'autres facteurs pourraient aussi intervenir en ce sens. Toutefois, il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou d'autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

