Cuda pétroles et gaz annonce la publication d'une nouvelle présentation corporative qui précise son virage stratégique vers un producteur d'huile légère à revenu net élevé et concentré au Bassin de rivière Powder, au Wyoming

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - le 17 septembre 2019) - Cuda Pétrole et Gaz inc. (TSXV: CUDA) («Cuda» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a publié une nouvelle présentation de l'entreprise sur le sit www.cudaoilandgas.com. La présentation fournit des informations détaillées sur son orientation stratégique aux fins d'exploitation de ses actifs principaux dans le bassin de Powder River dans le Wyoming.

Glenn Dawson, président et chef de la direction de Cuda, a déclaré: «Notre position dans le Bassin de la rivière Powder présente de multiples occasions adaptables d'exploitation et de développement à faible risque. Contrairement à de nombreux autres bassins en Amérique du Nord, le Bassin de la rivière Powder présente une grande capacité d'acheminement, laquelle se traduit par la génération des plus hauts revenus nets liés à la production de pétrole de l'industrie. Comme nous l'avons souligné dans notre nouvelle présentation d'entreprise, il y a plusieurs jalons opérationnels importants qui se dérouleront jusqu'à la fin de 2019. Nous attendons avec impatience de mettre à jour le marché de nos progrès.

À propos de Cuda Pétrole et Gaz inc.

Cuda Pétrole et Gaz inc. est engagée dans des activités d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans l'acquisition de propriétés pétrolières et gazières partout en Amérique du Nord. Les membres de l'équipe de direction de Cuda collaborent étroitement depuis plus de 20 ans au sein de sociétés fermées et ouvertes et ont déjà fait leurs preuves sur le plan de l'excellence du rendement réalisé par les actionnaires. Cuda continuera à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée en matière d'exploration, d'acquisition et d'exploitation en se concentrant à long terme sur ses éléments d'actif recelant de vastes ressources de pétrole léger en Amérique du Nord, y compris sa vaste expérience en exploitation aux États-Unis. L'équipe de direction de Cuda possède de l'expérience dans une gamme complète de domaines, soit la géotechnique, l'ingénierie, la négociation et les finances, qu'elle met à profit pour prendre ses décisions en matière de financement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Glenn Dawson

Président et chef de la direction

Cuda Oil and Gas Inc.

(403) 454-0862

