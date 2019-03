Le géant du cuivre Codelco pousse ses pions en Equateur

Santiago du Chili (awp/afp) - Le groupe minier public chilien Codelco, plus important producteur de cuivre au monde, et la société minière nationale équatorienne Enami sont convenus de former une coentreprise pour développer conjointement le projet minier Llurimagua dans le nord de l'Equateur.

Les deux groupes ont fixé "un délai maximum de 45 jours pour signer le pacte d'actionnaires et constituer une société anonyme", en vue de la construction de cette mine de cuivre, la première de Codelco en dehors du Chili, a annoncé le géant chilien vendredi dans un communiqué.

Le gisement de Llurimagua, situé à environ 80 km au nord-est de la capitale Quito, est en phase d'exploration depuis 2011. Le projet avait été lancé en 2008 par les ministères des Mines chilien et équatorien.

Codelco détiendra 49% de la coentreprise et Enami les 51% restants, selon le communiqué.

Le groupe chilien, qui assure 11% de la production mondiale de cuivre, avait publié vendredi un bénéfice net de 2 milliards de dollars en 2018, en chute de 30,6% en raison de provisions pour des négociations salariales et une hausse des coûts de production.

Le Chili est le premier producteur mondial de ce minerai, avec une production annuelle d'environ 5,6 millions de tonnes, soit presque un tiers de la production totale.

afp/rp