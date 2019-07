Cummins : Cummings fait une offre pour les gros moteurs Diesel de VW-sces

FRANCFORT, 19 juillet (Reuters) - Cummins, fabricant de moteurs diesel basé aux Etats-Unis, a fait une offre indicative sur MAN Energy Solutions, la filiale de Volkswagen spécialisée dans la fabrication de gros moteurs diesel pour les bateaux et les groupes électrogènes, ont dit des sources proches du dossier.

Le constructeur automobile allemand, qui cherche à simplifier son portefeuille d'actifs très diversifié, avait dit en mai qu'il étudiait la possibilité d'une cession ou d'un adossement de MAN Energy Solutions.

Volskwagen a discuté avec Cummins et a reçu une proposition de l'entreprise américaine pour sa filiale, ont noté les sources.

Un porte-parole de Cummins a déclaré que la société ne "commentait pas les rumeurs ou les spéculations de marché".

Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen, cherche à alléger et à simplifier la structure du groupe allemand qui compte 12 marques et produit des camions, des autocars, des motos, des voitures et des vélos électriques.

Un porte-parole de Volkswagen a réaffirmé que le groupe étudiait toutes les options pour cet actif, sans vouloir en dire davantage au sujet de Cummins.

Le constructeur allemand n'a pas encore désigné de banque conseil en vue d'une éventuelle cession mais il a tâté le terrain auprès de plusieurs entreprises pour évaluer l'attrait de MAN Energy Solutions, dont le prix devrait être de l'ordre de trois milliards d'euros, ont poursuivi les sources.

MAN Energy Solutions, qui a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel de 133 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 3,1 milliards, faisait partie de MAN, une des marques de poids lourds de Volkswagen, mais certains des actifs de cette dernière ont été transférés à VW afin de rendre Traton , la filiale poids lourds du groupe, plus attrayante avant son introduction en Bourse intervenue fin juin. (Arno Schuetze et Edward Taylor, avec la contribution de Harry Brumpton, Benoit Van Overstraeten pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CUMMINS INC. 3.37% 173.62 26.68% VOLKSWAGEN AG 0.00% 151.46 9.03%