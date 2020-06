Cummins Inc. : Vers un modèle plus vert

NPROXX est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de stockage et de transport pour l'hydrogène haute pression. La coentreprise formée avec Cummins et dont chacun détiendra 50%, sera chargée de produire des solutions à destination de l'industrie routière et ferroviaire. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre 2021.

Le secteur de l'hydrogène semble prendre de plus en plus d'importance dans la stratégie de Cummins. L'entreprise avait notamment annoncé l'acquisition d'Hydrogenics en septembre 2019 (spécialisée dans les membranes PEM), ainsi qu'un investissement dans LOOP (positionnée sur le développement de solution de piles à combustible pour l'industrie du poids lourd) fin mars 2020.