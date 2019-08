Cummins : Le président et COO Rich Freeland part à la retraite

Quatre dirigeants actuels de Cummins nommés à de nouvelles fonctions

Cummins Inc. (NYSE: CMI) a annoncé aujourd'hui que le président et COO, Rich Freeland prendra sa retraite après quarante ans de service chez Cummins.

Dans le cadre des plans de relève chez Cummins, les nominations suivantes à la direction sont également en cours, toutes prenant effet le 15 octobre.

Le président de la distribution, Tony Satterthwaite, succédera à R. Freeland pour occuper les fonctions de président et de COO.

La présidente de Components, Tracy Embree, succédera à T. Satterthwaite en occupant la fonction de présidente des activités de distribution.

La responsable technique, Jennifer Rumsey, succédera à T. Embree en occupant la fonction de présidente des activités de composants.

Jim Fier succédera à J. Rumsey en occupant la fonction de CTO.

« Je tiens à remercier personnellement Rich pour ses importantes contributions au sein de Cummins, pour son amitié et son soutien au cours des 25 années qui m'ont amené à le connaître et à travailler avec lui », a déclaré Tom Linebarger, président du conseil d’administration et CEO de Cummins Inc. « C'est l’un des plus efficaces leaders de toute l’histoire de Cummins grâce à son talent pour nouer des relations avec les clients, pour former nos employés et pour sa profonde compréhension de pratiquement tous les aspects de notre entreprise. J'ai vraiment été impressionné par le fait que Rich ait accompli toutes ses activités avec modestie et humilité. Il possède un engagement indéfectible envers nos valeurs fondamentales et prend toujours les bonnes décisions pour notre entreprise, pour notre personnel et pour nos communautés. Son impact positif est immense et Rich manquera à de nombreuses personnes au sein et en dehors de l'entreprise ».

« Je tiens également à féliciter Tony, Tracy, Jennifer et Jim pour assumer leurs nouvelles fonctions », a ajouté Linebarger. « Ce sont tous des leaders incroyablement talentueux qui ont démontré leur capacité à diriger les personnes, à générer des résultats et à transformer Cummins en une entreprise plus solide où il fait bon travailler. Je suis très heureux pour chacun d’eux et j’ai hâte de travailler avec eux pour faire avancer notre entreprise en mettant l'accent sur sur nos plans de croissance et en continuant à offrir de la valeur à nos clients et à toutes nos parties prenantes ».

Rich Freeland :

Rich Freeland a rejoint Cummins en 1979 comme contremaître de deuxième quart au Centre de distribution des pièces détachées de Columbus, dans l'Indiana, au lendemain de l'obtention de son diplôme de l'Université Purdue. R. Freeland a passé ses 40 ans de carrière chez Cummins. Au cours de sa carrière, R. Freeland a brillament dirigé trois des cinq secteurs d’activité chez Cummins et il était responsable de toutes les activités mondiales au titre de COO, une fonction qu’il occupait depuis 2014. R. Freeland démissionnera également du conseil d’administration de l'entreprise, à compter du 15 octobre 2019.

Tony Satterthwaite

Tony Satterthwaite, actuellement président des activités de distribution, qui emploie environ 16 000 personnes à l'échelle internationale, succédera à R. Freeland en occupant les fonctions de président et COO chez Cummins. T. Satterthwaite a rejoint Cummins en 1988 et a occupé des postes de direction au sein de toutes les activités de la société.

Avant de prendre ses fonctions actuelles, T. Satterthwaite a dirigé Cummins Power Generation de 2008 à 2015. Sous sa direction, l'unité commerciale de Power Generation a conçu l'unique gamme complète de grands groupes électrogènes fixes du secteur énergétique qui répond aux normes Tier 4 actuelles de l'Agence américaine de protection de l'environnement. L'entreprise a remporté d'importants nouveaux marchés militaires, augmenté l'empreinte du produit et investi dans de nouvelles technologies.

Outre le fait de diriger brillament deux unités commerciales mondiales, T. Satterthwaite a travaillé sans relâche au cours de sa carrière pour résoudre des problèmes et obtenir des résultats commerciaux et améliorer la satisfaction de la clientèle. Satterthwaite possède une réputation bien établie pour comprendre les détails des activités de Cummins à tous les niveaux. Il a vécu de longues années en Asie, en Europe et aux États-Unis et a visité pratiquement tous les sites de Cummins au cours de sa longue carrière.

Tracy Embree

Tracy Embree succédera à T. Satterthwaite en tant que présidente des activités de distribution. T. Embree dirige les activités de composants depuis cinq ans, ce qui a permis à l’entreprise d’enregistrer des ventes et une rentabilité records. Sous sa direction, les gammes de produits se sont étendues en intégrant les transmissions. En outre, Cummins a accru sa part de marché dans le monde entier. T. Embree a occupé de nombreux postes de direction dans différents secteurs de l'entreprise, notamment plusieurs fonctions essentielles en relation directe avec la clientèle.

Jennifer Rumsey

Jennifer Rumsey succédera à Tracy Embree en occupant la fonction de présidente des activités de composants. J. Rumsey a occupé des postes de direction technique dès son arrivée chez Cummins en 2000 et occupe actuellement le poste de CTO. J. Rumsey a occupé des postes dans les domaines du leadership en ingénierie, de programmes relatifs aux nouveaux produits, de contrôles, de la technologie de post-traitement, de l'ingénierie avancée et de la qualité. J. Rumsey a participé au développement de certains des produits et technologies les plus importants de l'entreprise au cours des 19 dernières années.

Jim Fier

Jim Fier succédera à Jennifer Rumsey au poste de CTO. J. Fier travaille chez Cummins depuis plus de 30 ans et c'est un leader hors pair en ingénierie. En termes de développement des moteurs, J. Fier est réputé comme l’un des ingénieurs les plus qualifiés et les plus expérimentés du secteur.

J. Fier a démontré sa capacité à constituer des équipes solides et à générer la confiance et la crédibilité chez ses clients et chez de nombreux partenaires dans ce secteur.

À propos de Cummins

Cummins Inc., leader technologique mondial, est une entreprise de segments commerciaux complémentaires qui conçoit, fabrique, distribue et assure le service d'une large gamme de solutions d’alimentation. Les produits de l'entreprise vont des moteurs diesel et au gaz naturel, aux plateformes hybrides et électriques, ainsi qu'à des technologies connexes, concernant notamment les transmissions, les systèmes de batterie, les systèmes de carburant, les contrôles, le traitement de l’air, la filtration, les solutions de réduction d'émissions et les systèmes de production d’énergie. Basée à Columbus, dans l'Indiana (États-Unis), Cummins emploie environ 62 600 personnes depuis sa fondation en 1919. Son objectif est de créer un monde plus prospère grâce à trois priorités mondiales en matière de responsabilité des entreprises : l’éducation, l’environnement et l’égalité des chances. Cummins dessert une clientèle dans environ 190 pays et territoires grâce à un réseau d'environ 600 sites de distributeurs indépendants ou appartenant à l'entreprise, et avec la présence de 7 600 points de vente. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars, avec un bénéfice d'environ 2,1 milliards de dollars.

