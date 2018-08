Cushman & Wakefield : annonce la clôture de sa première offre publique d’achat d’actions ordinaires

Cushman & Wakefield plc (« Cushman & Wakefield ») a annoncé aujourd’hui la clôture de sa première offre publique d’achat de 45 000 000 actions ordinaires au prix public de 17,00 USD par action. En lien avec cette première offre publique d’achat, les souscripteurs ont exercé en totalité leur option d’achat de 6 750 000 actions ordinaires supplémentaires auprès de Cushman & Wakefield. Le volume total de cette première offre publique d’achat portait sur 51 750 000 actions. Les actions sont cotées à la bourse de New York et échangées sous le symbole « CWK ».

Cushman & Wakefield a également annoncé la conclusion initiale d’un investissement majeur en placement privé par Vanke Service (HongKong) Co, Limited, pour un nombre cumulé d’actions ordinaires correspondant à une participation de 4,9 % des actions ordinaires en circulation après avoir donné effet à l’entrée en bourse et au plein exercice de l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires par les souscripteurs.

Cushman & Wakefield compte utiliser le produit net des actions ordinaires offertes par la société pour réduire l’encours de sa dette, notamment pour rembourser son prêt de second rang, payer l’encours de l’obligation de paiement reporté liée à son acquisition de Cassidy Turley et tout produit net résiduel aux fins générales de l’entreprise.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et UBS Investment Bank ont agi en qualité de co-syndicataires et représentants des souscripteurs de l’offre. Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, et William Blair & Company, L.L.C. ont également agi en qualité de co-syndicataires pour l’offre. TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. et The Williams Capital Group, L.P. ont agi en qualité de cosyndicataires pour l’offre.

L’offre a été faite uniquement au moyen du prospectus écrit faisant partie de la déclaration d’enregistrement exécutoire. Des copies du prospectus final ayant trait à l’offre peuvent être obtenues auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, a l’attention du : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention du : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone : (866) 471-2526, ou courriel : prospectus-ny@ny.email.gs.com, et UBS Securities LLC, à l’attention du : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone : 888-827-7275, ou courriel : olprospectusrequest@ubs.com.

Une déclaration d’enregistrement liée à ces titres a été déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 1er août 2018. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans les états ou juridictions concernés.

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE : CWK) est une importante agence mondiale de services immobiliers, qui offre une valeur d’exception en concrétisant les idées en actions au profit des locataires et propriétaires de biens immobiliers. Cushman & Wakefield figure parmi les plus grandes agences de services immobiliers, avec 48 000 employés et environ 400 bureaux répartis dans 70 pays. En 2017, l’agence a réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards USD sur un ensemble de services de base de propriété, de gestion d’installations et de projets, de location-bail, de marchés de capitaux, d’évaluation et autres services.

Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles

Les faits de nature non historique ou actuelle mentionnés dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles reflètent les attentes actuelles de Cushman & Wakefield ou ses prévisions d’évènements futurs. De telles déclarations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire varier considérablement les résultats réels, la performance ou les accomplissements de Cushman & Wakefield par rapport aux résultats, à la performance et aux accomplissements futurs, formulés explicitement ou sous-entendus dans de telles déclarations prévisionnelles. Certains de ces risques et incertitudes sont décrits dans la section « Facteurs de risque » et « Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles » de la Déclaration d’enregistrement sur Formulaire S-1. Sauf si la loi l’exige, Cushman & Wakefield rejette toute obligation de publier des mises à jour ou des révisions concernant lesdites déclarations prévisionnelles afin de refléter les circonstances ou les évènements survenus après la date de ce communiqué de presse.

