Cushman & Wakefield : annonce un partenariat PropTech avec Fifth Wall

Cushman & Wakefield (NYSE : CWK), une importante agence mondiale de services immobiliers, a annoncé aujourd’hui son partenariat stratégique avec Fifth Wall, une société de capital-risque axée sur les solutions technologiques destinées au secteur mondial de l’immobilier.

Fifth Wall favorise la collaboration entre technologies innovantes pour le patrimoine bâti et opérateurs en place leaders dans toutes les branches de l’industrie immobilière. Le deuxième fonds de Fifth Wall est l’un des plus importants fonds de capital-risque immobilier levés à ce jour, clôturant à 503 millions USD, ce qui représente plus du double de la taille de son fonds initial, clôturé en mai 2017 à 212 millions USD.

« Nous sommes déterminés à identifier et à nouer des partenariats avec des organisations susceptibles de nous aider à développer la prochaine génération de solutions technologiques pour nos clients, nos collègues et l’environnement bâti », a déclaré Brett White, président et chef de la direction de Cushman & Wakefield. « Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en Fifth Wall un partenaire et un conseiller formidable. Ensemble, nous allons pouvoir aider à positionner les clients de Cushman & Wakefield au cœur de certaines des solutions technologiques les plus innovantes de notre secteur. »

« Chez Fifth Wall, nous constatons des effets de réseau puissants au sein de notre modèle de fonds unique qui est en train de devenir une plateforme centralisée permettant aux plus grandes sociétés immobilières du monde de partager leurs visions et d’accéder à de nouvelles technologies pour améliorer leurs activités », a confié Brendan Wallace, cofondateur et associé directeur chez Fifth Wall. « Le fait de travailler avec des sociétés immobilières innovantes et avant-gardistes telles que Cushman & Wakefield donne à Fifth Wall un objectif unique pour évaluer les technologies nouvelles et perturbatrices de notre secteur et pour réduire les risques de nos investissements grâce aux partenariats stratégiques que nous structurons avec elles. »

En matière de technologie immobilière (PropTech), la stratégie de Cushman & Wakefield s'articule, au sein de sa plateforme mondiale, autour de partenariats stratégiques avec diverses organisations, notamment MetaProp NYC, Plug and Play et 1871. Récemment, l’agence a également noué des relations echnologiques avec Saltmine.

« Nos partenariats PropTech nous rendent plus efficaces, permettant à notre agence d’évoluer aussi rapidement que les technologies qui perturbent notre secteur », a ajouté Adam Stanley, directeur des systèmes d’information et directeur des technologies numériques chez Cushman & Wakefield. « Cela signifie que nous sommes en mesure de nous servir de la technologie de nos partenaires pour continuer à offrir la meilleure valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. Fifth Wall a trouvé un nouveau partenaire puissant et influent pour soutenir sa stratégie et faire progresser le secteur. »

À propos de Fifth Wall

Fifth Wall est la plus grande société de capital-risque axée sur les solutions technologiques destinées au secteur mondial de l’immobilier (technologie immobilière ou « PropTech »). Avec un capital sous gestion de 1 milliard USD répartis sur trois fonds, Fifth Wall connecte les plus importants propriétaires et exploitants immobiliers aux entrepreneurs de la technologie qui sont en train de redéfinir l’avenir de l’environnement physique. Fifth Wall est soutenue par une diversité de commanditaires (« limited partners », ou LP) stratégiques mondiaux, parmi lesquels figurent British Land, CBRE, Cushman & Wakefield, D.R. Horton, Equity Residential, Gecina, GLP, Hines, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Lennar, Lowe’s Home Improvement, Macerich, Marriott International, MERLIN Properties, MetLife Investment Management, Mitsubishi Estate, News Corp, Prologis, PulteGroup, SEGRO, Starwood Capital, Related Companies, Toll Brothers, et d'autres. Ces commanditaires constituent les plus importants clients et partenaires potentiels dans l’écosystème planétaire du pstrimoine bâti et ceci a pour effet de changer la donne dans les placements et partenariats concernant les sociétés de portefeuille les plus prometteuses axées, notamment, sur la vente au détail, les logements résidentiels, les logements collectifs, le commercial, l’industriel et l’hôtellerie. Pour plus d’informations sur Fifth Wall, ses partenaires et son portefeuille, rendez-vous sur le sitewww.fifthwall.vc.

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE : CWK) est une importante agence mondiale de services immobiliers, qui offre une valeur d’exception aux locataires et propriétaires de biens immobiliers. Cushman & Wakefield figure parmi les plus grandes agences de services immobiliers, avec environ 51 000 employés travaillant dans 400 bureaux répartis dans 70 pays. En 2018, l’agence a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards USD sur un ensemble de services essentiels de propriété, de gestion d’installations et de projets, de location-bail, de marchés de capitaux, d’évaluation et d'autres services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cushmanwakefield.com, ou suivez @CushWake sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

