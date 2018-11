CVS HEALTH : le troisième trimestre dépasse les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CVS Health a affiché un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, tiré par un bond des ordonnances. Les ventes sur ordonnances ont augmenté de 8 % pour s'établir à 1,39 milliard de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 1,73 dollar. Les revenus ont augmenté de 2 % pour atteindre 47,27 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient, en moyenne, à un bénéfice de 1,71 dollar par action au troisième trimestre sur des revenus de 47,2 milliards de dollars, selon FactSet.La chaîne de pharmacies a déclaré que le volume des ordonnances dans les magasins, ouverts depuis au moins un an, a fait un bond de 9 %, ce qui a fait grimper de plus de 6 % les revenus provenant de ses activités de détail et de soins de longue durée pour atteindre environ 20,9 milliards de dollars.Par ailleurs, CVS Health a confirmé sa prévision pour 2018 d'un bénéfice ajusté compris entre 6,98 et 7,08 dollars par action.