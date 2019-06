CVS Health : confirme ses objectifs 2019, de 300 et 350 millions synergies avec Aetna

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chaîne de pharmacies CVS Health a indiqué que l’intégration de l’assureur Aetna, racheté en décembre 2017, permettra de générer entre 300 et 350 millions de dollars de synergies cette année et environ 800 millions de dollars en 2020. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2019 d’un bénéfice par action ajusté compris entre 6,75 et 6,90 dollars pour des revenus entre 2151,2 et 254,4 milliards de dollars. Il cible un bénéfice par action ajusté supérieur à 7 dollars en 2020, une croissance de celui-ci de 5% en 2021 et entre 10% et 15% en 2022 et au-delà.