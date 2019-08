CVS Health : relèvement d'objectifs annuels

07/08/2019 | 13:33

CVS Health indique tabler désormais, pour 2019, sur un BPA ajusté entre 6,89 et sept dollars (et non plus entre 6,75 et 6,90 dollars) et un profit opérationnel ajusté entre 15,2 et 15,4 milliards (au lieu de 15 à 15,2 milliards).



Sur son deuxième trimestre, la chaine de pharmacies a engrangé un BPA ajusté en croissance de 11,8% à 1,89 dollar, battant de 20 cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 55% à 4,03 milliards.



Dopés par l'acquisition d'Aetna fin novembre dernier, les revenus de CVS ont progressé de 35,2% à 63,4 milliards de dollars, avec des augmentations de volumes et une inflation des prix des médicaments de marque.



